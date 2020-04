Vídeo: qué precauciones tomar si debes volver a tu centro de trabajo

La vuelta a sus puestos de trabajo de más de siete millones de empleados de sectores no esenciales este lunes obliga al Ministerio de Sanidad a recordar las medidas de protección e higiene contra el coronavirus para evitar un repunte de las nuevas infecciones en los próximos días. Así, ha publicado un vídeo en el que detalla qué precauciones tomar tanto en el centro de trabajo como de camino al mismo.

En su mensaje, el Gobierno recuerda que el país continúa en estado de alarma y advierte de que se debe priorizar el teletrabajo en todos aquellos empleos en los que sea posible aplicarlo. Insiste en que no deben salir de casa, bajo ningún concepto, aquellas personas con síntomas de covid-19 o que hayan tenido contacto con pacientes afectados por el virus. Tampoco deberían abandonar sus hogares los ciudadanos más vulnerables, es decir, aquéllos a los que por edad, embarazo o por padecer enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, inmunodepresión o dolencias cardiovasculares o pulmonares crónicas se les ha incluido en este colectivo. Asimismo, les recomienda que, si su labor no permite trabajar desde casa, acudan a su médico para que acrediten su situación.

Sanidad aconseja el transporte individual, no estaría permitido compartir vehículo. Si el trabajador no tuviese otra opción que utilizar el transporte público para desplazarse, debería mantener una distancia de seguridad de, como mínimo, dos metros y, de no ser posible, utilizar "mascarillas higiénicas". Éstas pueden ser caseras, si no se ha encontrado a ninguno de los empleados de seguridad que desde este lunes repartirán bandas protectoras en las estaciones y nodos principales. De todos modos, a finales de semana, las farmacias volverán a tener mascarillas en stock.

Una vez en la oficina, hay que continuar manteniendo la separación interpersonal en todo momento, no hay que olvidarse de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con pañuelos desechables tanto boca como nariz si se tose o estornuda y deshacerse inmediatamente de ellos en un cubo de basura con cierre; además de reforzar la higiene y la ventilación.

El vídeo concluye invitando a los ciudadanos a seguir siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y asegura que #EsteVirusLoParamosUnidos.