Un accesorio podría ser la solución a la prohibición del patinete eléctrico en el metro o e autobús

En las ciudades españolas, los patinetes eléctricos se han convertido en una opción de transporte cada vez más popular. Sin embargo, su uso ha planteado nuevos desafíos, especialmente en lo que respecta al transporte público. Varias ciudades importantes como Madrid, Barcelona y Valencia han optado por prohibir el acceso de patinetes eléctricos en medios como el metro y el autobús, citando preocupaciones de seguridad y espacio. Ante esto, la empresa TopActive ha presentado una solución ingeniosa: una bolsa especialmente diseñada para almacenar estos patinetes antes de entrar al transporte público.

La bolsa de TopActive, diseñada originalmente para el patinete eléctrico Xiaomi M365, es lo suficientemente grande como para acomodar varios modelos de tamaño similar. Con unas dimensiones de 117x40x20 centímetros, es similar a las bolsas utilizadas para transportar esquís, pero adaptada para patinetes. Esta bolsa no solo protege el patinete gracias a su revestimiento interior, sino que también facilita su transporte gracias a una correa que permite colgarla del manillar. Este práctico accesorio está disponible en Amazon por 35 euros, un precio accesible para muchos usuarios.

Barcelona fue una de las primeras ciudades en imponer la restricción en febrero de 2023, inicialmente de manera temporal, pero luego decidió hacerla permanente. Madrid y otras ciudades siguieron su ejemplo. En Sevilla, sin embargo, los patinetes eléctricos solo pueden acceder a la red de metro en horarios específicos: los fines de semana y durante las horas no pico de lunes a viernes.

En cuanto al uso del casco, aunque la Ley de Tráfico de 2021 indica que los conductores de vehículos personales deben usarlo, la DGT aún no ha modificado el reglamento para hacerlo obligatorio para los usuarios de patinetes eléctricos. Hasta que se realice esta actualización, no se impondrán sanciones a los conductores de patinetes que no usen casco. No obstante, llevar casco es altamente recomendable para una mayor seguridad.

La introducción de esta bolsa de TopActive podría marcar un cambio significativo en la movilidad urbana. Al ofrecer una solución para el transporte de patinetes en el transporte público, potencialmente se reduce la necesidad de utilizar vehículos más contaminantes para desplazamientos cortos dentro de la ciudad. Esto no solo es conveniente para los usuarios de patinetes, sino que también apoya los esfuerzos de las ciudades para fomentar formas de movilidad más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

La bolsa de TopActive representa una solución inteligente y práctica para los desafíos que enfrentan los usuarios de patinetes eléctricos debido a las restricciones en el transporte público. A medida que las ciudades continúan adaptándose a nuevas formas de movilidad, este tipo de innovaciones juegan un papel fundamental en facilitar el tránsito urbano y promover un entorno más sostenible y seguro para todos.