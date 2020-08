Accidente de un avión en India con unos 190 pasajeros

Al menos 16 personas murieron este viernes en el accidente de un avión que volaba de Dubái a Kozhikode, en el sur de India, cuando el aparato se salió de la pista al aterrizar debido a la fuerte lluvia y se quebró en dos partes. "Por desgracia 16 personas han fallecido", dijo el ministro de Aviación Civil indio, Hardeep Singh Puri, en Twitter. El ministro precisó que en el avión viajaban 190 personas, incluyendo 174 pasajeros adultos y 10 menores, y anunció una investigación del accidente, en el que, según la cadena de televisión delhí NDTV, ambos pilotos fallecieron.

El director general de Policía de Kozhikode, A V George, explicó que la mayor parte de los pasajeros supervivientes han sido trasladados a varios hospitales locales. "105 afectados han sido trasladados a hospitales de la ciudad de Kozhikode, el resto de pasajeros supervivientes han sido enviados a hospitales de la ciudad de Malappuram", dijo George. De esos 105 pasajeros, al menos 10 se encuentran en estado grave, añadió el director general de Policía.

La embajada de India en Dubái anunció que las operaciones de rescate habían finalizado. "Según las últimas informaciones de las autoridades estatales, la operación de búsqueda y rescate ha finalizado y todos los heridos han sido trasladados a varios hospitales", dijo la embajada en un comunicado.

El director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), S.N. Pradhan, señaló en Twitter que se trataba del vuelo AI1344 de Air India Express, un servicio de bajo costo de la estatal Air India, procedente de Dubai. "Resbaló en la pista del aeropuerto de Kozhikode. La aeronave presenta daños", dijo Pradhan, quien adjuntó una imagen en la que se puede ver al avión siniestrado y completamente partido en dos, iluminado por potentes focos y mientras se acerca un camión de bomberos.

