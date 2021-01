El aeropuerto Madrid Barajas no operará vuelos en la Terminal 1 por tercer día a causa del temporal

El aeropuerto internacional de Adolfo Suárez-Madrid Barajas sigue sin operar vuelos en la Terminal 1 (T1), donde continúan las labores de limpieza de pistas después de tres días de temporal de nieve, aunque va recuperando de forma paulatina la operatividad en la T4 y la T4S.

Aena ha confirmado en su cuenta de Twitter que este lunes tampoco operarán vuelos en la T1 y ha pedido a los pasajeros que no acudan a ella y que consulten con la aerolínea el estado de sus vuelos.

