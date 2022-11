El alzhéimer se podrá detectar en el plasma en unos pocos años

La enfermedad de alzhéimer se puede detectar entre 20 y 15 años antes de que dé síntomas, bien con una punción lumbar o una tomografía por emisión de positrones (PET), pero dentro de "unos pocos años" también se podrá pronosticar con una simple medición del plasma.

En una jornada sobre Diagnóstico precoz y certero de la demencia, convocada por la Confederación Española de Alzhéimer (Ceafa), el neurólogo Juan Fortea ha admitido que la posibilidad de utilizar biomarcadores de plasma está muy cerca de ser una realidad "en dos años más que en diez", y supondrá una revolución en la práctica clínica por ser un método "cómodo y barato".

Fortea ha explicado que el alzhéimer es una enfermedad de evolución lenta (20 y 30 años) y los biomarcadores permiten hacer un pronóstico objetivo del proceso patológico midiendo los depósitos en el cerebro de dos proteínas: el amiloide y el tau.

Sobre la posibilidad de que se realicen cribados a la población de una determinada edad para prevenir el alzhéimer, este neurólogo ha considerado que, en estos momentos, "no es recomendable" hacer estas pruebas de detección ya que no hay fármacos que ofrecer por lo que se puede crear en la población una alarma innecesaria y generar muchas dudas que aún no se pueden contestar.

Ha comentado que lo que sí se están desarrollando son ensayos clínicos en gente asintomática, a la que se le está administrando el fármaco para prevenir la enfermedad.

Este neurólogo ha admitido que esta situación de no aconsejar las pruebas en este momento se puede revertir en unos años, cuando haya una prescripción adecuada.

Sería entonces cuando el cribado para el alzhéimer sería equivalente a la realización de una mamografía para detectar el cáncer de mama.

Lo que sí está claro, ha precisado, es que" tener un cerebro lleno de amiloides y tau es muy mala noticia, aunque no haya síntomas pero, a día de hoy, no hay medicación para ayudar. Y si no tengo una pastilla y una inyección que dar antes de que haya síntomas, puede generar un sobrediagnóstico innecesario".

Fortea también ha comentado que en las personas con síndrome de Down la posibilidad de desarrollar alzhéimer es mucho mayor que en el resto de la población ya que este colectivo "a partir de los 40 años tiene el cerebro lleno de ameolides, lo que no quiere decir que todos vayan a tener síntomas".

Este neurólogo ha explicado que la enfermedad se inicia por acumulación de estas proteínas que generan cambios en el cerebro, matan neuronas "y cuando han muerto las suficientes, es cuando aparecen los síntomas".

Y ha precisado que en las personas con síndrome de Down la demencia por alzhéimer se desarrolla sobre los 55 años, mucho antes que en el resto de la población.