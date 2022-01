Los test de antígenos detectan mejor ómicron con muestras de la boca

Especialmente durante los últimos meses, los ciudadanos han normalizado la realización de test de antígenos como medida extra para la prevención de nuevos contagios. Tanto es así, que la demanda de test de farmacia se disparó de tal manera que las existencias se agotaron y el Gobierno tuvo que aprobar la venta de test de uso profesional a los ciudadanos.

La simultaneidad de este aumento de la demanda de test de antígenos con el incremento de casos de la variante ómicron trajo consigo dudas sobre la eficacia de estas pruebas a la hora de detectar las diferentes variantes del covid.

Ha quedado contrastado que los resultados negativos pueden no ser correctos cuando la prueba se realiza en la fase más temprana de la infección por ómicron, cuando los niveles de anticuerpos son prácticamente inexistentes. Lo que no se sabía con certeza, hasta ahora, era si la extracción de la muestra por frotis nasal era más certera, o no, que la extraída de la cavidad bucal.

Siguiendo los resultados de varios estudios al respecto, entre los que se encuentra el publicado en la plataforma de preprints MedRxiv, las muestras de saliva son más fiables en la detección del coronavirus que las procedentes de la mucosa nasal o nasofaríngea.

"El patrón de diseminación viral durante el curso de la infección se altera para ómicron con una mayor diseminación viral en la saliva en comparación con las muestras nasales, lo que resulta en un mejor rendimiento diagnóstico de los hisopos de saliva”, comentan los investigadores.

En concreto, en el estudio se dio una concordancia del 100 por cien para la muestra de saliva en lugar de la nasal, la cual registró un 86 por ciento. Además, concluyen que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta las pruebas positivas para los casos asignados a Delta y ómicron fue de 3 días.

Cómo realizarse un test de antígenos con muestra de saliva

Los autotest son eficaces durante los 7 primeros días desde la aparición de síntomas o de la posible infección. Es decir, también detectan los casos asintomáticos. Cabe recordar también que este tipo de pruebas no son consideradas como confirmación, los resultados positivos se consideran casos sospechosos y deben confirmarse en un centro sanitario. En esos casos, se deberá seguir un protocolo para controlar la infección y evitar su propagación.

A la hora de adquirir un test de antígenos, el kit viene con unas instrucciones indicadas por el fabricante para realizarlo de la manera correcta. Los pasos habituales a seguir para que el resultado arrojado sea correcto son: