Estas son las apps preferidas de los viajeros

Con las facilidades que ofrecen las nuevas aplicaciones para teléfonos móviles, muchos se preguntan cómo podían viajar sus padres o incluso sus abuelos sin aplicaciones como, por ejemplo, Google Maps.

Puede que, tal y como piensan muchos mayores, nos estemos volviendo unos completos inútiles al ser incapaces de salir de casa sin tener todas las aplicaciones necesarias para orientarnos, transportarnos, alimentarnos, etc, pero lo cierto es que, con razón o no, el móvil y sus herramientas son accesorios imprescindibles cuando cogemos un avión y nos movemos por el mapa.

Top 5 de aplicaciones para viajar

Apptopia.com, consciente de la utilidad (y la dependencia) de las aplicaciones móviles, ha realizado un estudio en el que se muestran las apps más descargas en los dispositivos a la hora de viajar. En este sentido, ha concluido que la herramienta que más viajeros eligen para desplazarse es, como no podía ser de otra forma, Google Maps. Con más de 100 millones de descargas, esta extensión de Google es el mejor amigo de cualquier persona con espíritu aventurero.

Con más de 90 millones de descargas, Uber es la siguiente aplicación más descargada para viajar, y es que, cuando cogemos un avión y aterrizamos en una ciudad diferente sin mayor noción de movimiento, poder llegar de una punta a otra sin mayor incidente es algo que se agradece mucho.

Booking.com ocupa el tercer puesto en esta lista. Con más de 60 millones de descargas, es una de las aplicaciones más útiles y fáciles a la hora de elegir una estancia.

El cuarto y quinto puesto lo ocupan, respectivamente, Google Earth y Airbnb. Esta última, con más de 40 millones de descargas, se ha convertido en una fiera competidora de aplicaciones como Booking.com al tener precios más asequibles, motivo por el que es la app favorita entre los jóvenes viajeros que no invierten mucho dinero en una estancia que, a fin de cuentas, solo quieren para dormir.

Otras aplicaciones útiles para viajar

Didi, Bolt y Lyft también han conseguido un hueco en la lista elaborada por Apptopia.com ocupando los puestos sexto, séptimo y octavo. De características muy similares a Uber, son otras herramientas que facilitan un transporte seguro y directo en cualquier punto del mapa.

Where is my train es una aplicación descargada por más de 20 millones de personas y que, según parece, únicamente puede usarse en la India, ya que muestra la movilidad por el país a través de sus combinaciones de tren.

Grab es la décima aplicación más descargada para viajar y, al igual que las anteriores, sirve para pedir coches privados en las ciudades y poder desplazarse. Aunque esta, al igual que Uber, tiene la posibilidad de pedir comida a domicilio.