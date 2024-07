Esto es lo que debes hacer si te arrastra una corriente de resaca en el mar para salvar la vida

Con la llegada de las vacaciones, muchas personas optan por hacer una escapadita a la playa. Así, algunos de los destinos costeros que más gustan a los sevillanos, por su cercanía con la capital hispalense y sus impresionantes vistas, son las playas onubenses de Matalascañas, la Antilla o Punta Umbría; así como las gaditanas, Sanlúcar de Barrameda o Tarifa, entre otras.

Sin embargo, si bien esta es una temporada para disfrutar de la arena, el sabor a sal y los chiringuitos, también es el momento de extremar las precauciones.

En este sentido, hay que tener cuidado con el oleaje cuando nos bañemos en el mar. Y es que, en ocasiones, la resaca puede ser verdaderamente fuerte y arrastrarnos. Por ello, es necesario conocer ciertas pautas que nos ayuden a saber cómo actuar ante esta circunstancia, si se da el caso. Esto es lo que nos plantea Martín Escolar, autor de Píldoras culturales: Un universo de cultura en 200 pequeñas dosis (2024), a través de su cuenta de Instagram.

De esta forma, el creador de contenidos educativos, comparte con sus más de 266.000 seguidores algo que describe como “importantísimo para estas vacaciones”. Es decir, cómo escapar de una corriente de resaca. En sus palabras, cuando nos encontramos en esta situación, “el mar nos aleja de la orilla, sentimos como si nos absorbiera. Entonces claro, nos ponemos nerviosos y tratamos de nadar a contracorriente para salir del mar”. Y es que, tal y como afirma el autor, “luchando contra el mar… llevamos las de perder”.

Una vez en situación, Escolar explica que “lo primerísimo que hay que hacer en estos casos es mantener la calma”. Y es que si nos ponemos nerviosos y no nos dejamos llevar por la dirección del propio oleaje, será mucho más difícil volver a la arena seca. Al respecto, añade: “Si no nos agotamos tratando de luchar contra la resaca, lo peor que puede hacernos es alejarnos unos metros de la orilla. Luego, desaparece”.

Entonces llegamos al quid de la cuestión: “Una vez calmados, tendremos que nadar hacia un lado. Y es que las corrientes de resaca son estrechas: no se extienden a lo largo de toda la orilla”. De esta forma, el escritor finaliza puntualizando que “si nadamos paralelos a la orilla durante unos metros, el propio mar volverá a expulsarnos hacia la playa”.

Reacciones ante la información compartida por Martín Escolar

La publicación, que resulta ser de gran utilidad por el desconocimiento generalizado sobre el asunto, cuenta ya con cientos de interacciones. Algunos de sus seguidores dejan ver así su interés y agradecimiento ante la difusión de algo que puede resultar de gran ayuda. Es el caso de @maperezgomez, que comenta: “Esta píldora me parece súper útil. Mucha gente ha muerto ahogada por las corrientes de resaca. No son difíciles de identificar, suele estar el agua turbia de arena y con espuma. Bravo por estas píldoras. Muchas gracias”. De igual manera, @efebocano señala que “realmente sí es una valiosa información en momentos cruciales donde la vida corre peligro”. Por su parte, otra usuaria, @mirioli83, comparte su experiencia personal: “Exacto, eso es lo que hay que hacer, ojalá lo hubiera sabido antes de que me enganchara la resaca de una playa en Fuerteventura y viera pasar mi vida por delante de mis ojos…”.

Sea cual sea el caso, a la hora de ir a la playa es muy importante conocer el significado de las diferentes banderas y fijarnos bien en cuál de ella tiene en ese momento. De esta forma, podremos saber en qué situación se encuentra el mar y si es mejor no bañarnos. O si, por el contrario, podemos hacerlo con calma, aunque atendiendo siempre a cuestiones de seguridad y ciertas pautas de actuación, como la que plantea Martín Escolar en esta ocasión.