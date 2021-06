Un astronauta fotografía una planta solar de Andalucía: "la vela que nunca se apaga"

"¡La vela que no se apaga! Y estoy hablando de una planta de energía solar en España. Es la primera estación de concentración solar comercial del mundo que utiliza tecnología de calentamiento de salmuera y una torre receptora central". El que la fotografía desde el espacio y hace este comentario en las redes sociales es Oleg Víktorovich Novitskiy, astronauta bielorruso de 50 años, teniente coronel de la Fuerza Aérea de Rusia, seleccionado en 2006, que participó como parte de la tripulación de la Soyuz TMA-06M el 23 de octubre de 2012 y regresó el 16 de marzo de 2013.

The candle that won't go out! I'm talking about the #GemasolarPowerPlant, the solar power plant in #Spain.This is the world's first commercial solar concentrator plant to use brine heating and central receiver tower technologies. pic.twitter.com/ZCclK9uvSs