Baja a 8 días la espera para el médico de familia y sube para el especialista

El tiempo medio de espera para el médico de familia se ha reducido en casi una jornada a los 8,3 días, pero se ha elevado en tres puntos el porcentaje de la población que tiene que aguardar más de tres meses su consulta para el especialista, que se sitúa ya en el 40,1%.

Son algunos de los resultados de la primera oleada del Barómetro Sanitario publicada este jueves por el CIS, que eleva en una décima, hasta los 6,26 puntos, la puntuación que dan los ciudadanos al sistema respecto a la encuesta anterior de 2023.

Para algo más de la mitad (54,6%), el sistema funciona bien o bastante bien; la sanidad pública es la preferida para la mayoría de la población, y acude a ella como primera opción ya sea para el médico de cabecera (69,1%); el especialista (55,3%); las urgencias (71,8%) o para ingresar en un hospital (76,2%).

Las urgencias son, de todos estos servicios, las mejor calificadas con 7,51 puntos, seguidas de la asistencia hospitalaria (7,14 puntos). Mientras, la satisfacción con la Atención Primaria se mantiene prácticamente estable en 6,29 puntos y la especializada en 5,86.

Más personas que aprueban la Atención Primaria

Un 83,6 % de los usuarios de Atención Primaria valora la atención recibida, tres puntos más que en 2023, y lo más apreciado de este nivel asistencial son la confianza y seguridad que transmiten el personal de enfermería y el médico (8,08 y 7,87 puntos, respectivamente).

La mitad de los pacientes pudieron consultar con su médico de cabecera cuando se les presentó un problema; de los que no, casi un tercio se fue a urgencias por no tener la cita a tiempo y una cifra similar terminó por no ir por no necesitarlo más para cuando le habían citado.

Uno de cada cuatro fueron atendidos el mismo día en que pidieron la cita o al siguiente (frente al 20% de la anterior encuesta), aunque la mitad tiene que esperar más de una semana, el 22,5% más de 11 días. La media se situó en 8,3 frente a los 9,12 de la anterior edición.

El 80 % tiene que esperar más de un mes al especialista

El 42,3% de la población ha ido a un especialista de la sanidad pública en el último año, bien por derivación desde Atención Primaria (37,2%) o por citación de una consulta anterior de la especialidad (57,9%).

Pero solo el 19% logró su cita en menos de un mes: el porcentaje de los que la tuvieron entre uno y tres meses después ha bajado del 40,1% de 2023 al 37,8%, si bien se ha incrementado los que tienen que aguardar más de tres meses del 38,2% al 41,1%.

De esta forma, ha descendido levemente la cifra de personas que valoran la atención recibida por el especialista del 82,8% al 81,5%. Lo más apreciado es la información recibida sobre su problema de salud (7,74 puntos) y la confianza y seguridad que trasmite el personal médico (7,73).

Casi la mitad utilizó las Urgencias

El 52,4% de los usuarios ha tenido que usar los servicios de urgencias, el 38% de los cuales fueron al sistema público, el 7,8% al privado y el 6,06% a ambos. El 76,5% valoró la asistencia recibida.

De los pacientes de la pública, un 40,5% de ellos fueron atendidos en Urgencias de Atención Primaria y el 52,7% en hospitales. Un 6,5% ha utilizado un servicio tipo 061/112.

Tres de cada cuatro pasaron allí más de 1 hora hasta que le mandaron a casa o le ingresaron: el 53,3% estuvo entre 1 y 4 y el 17% entre 4 y 12 horas.

Mientras, uno de cada diez entrevistados ha estado ingresado en un hospital público en los últimos doce meses; de ellos, el 56,9% lo hizo por una enfermedad o problema de salud urgente; el 40,3% de manera programada para cirugía o prueba diagnóstica; y el 2,8% por un parto. El 87,6% está satisfecho con la asistencia que le dieron.

Un 59% esperó más de un mes desde que se lo dijo el especialista, de los que el 27,4 % tuvo que aguardar entre 1 y 3 y el 16,6 % entre tres y seis meses.

Un tercio piensa que han empeorado las listas de espera

Según el 47% de los ciudadanos, las listas de espera siguen igual que hace un año, pero se reduce al 34,6% los que piensan que han empeorado y al 9,3% los que opinan que han mejorado.

Por último, la encuesta ha preguntado por el uso de las tecnologías digitales; un 55,9% tiene algún certificado electrónico y sólo el 0,9% no sabe lo que es.

No obstante, el 61,5% nunca ha accedido a su historia clínica, un 32,2% porque no sabía que existía esa posibilidad y un 19,3% porque no sabe o no puede usar internet.

Dos tercios de las personas con problemas de salud mental esperan más de un mes

Asimismo, más de la mitad de las personas con problemas de salud mental acuden en primer lugar al sistema público en busca de ayuda, pero dos tercios no consiguen cita antes de 30 días: el 40% tienen que esperar entre 1 y tres meses y el 26% incluso más, según el CIS.

Es la primera vez que el barómetro elaborado por el Ministerio de Sanidad recoge un apartado dedicado a la salud mental, sobre la que ha tenido necesidad de consultar el 17,8% de los participantes de esta primera oleada, realizada en el mes de abril con 2.576 entrevistas.

La mayoría (57,2%) optó por ir a la pública como primera opción en búsqueda de ayuda por problemas de salud mental o por un malestar psicológico o emocional; de ellos, el 46,3% acabó siendo atendido en el Sistema Nacional de Salud (SNS), un 44,7 % acabó en la privada y un 2,6% en ambas.

De los que acabaron en el sistema público, cuatro de cada diez fue visto por un especialista en psiquiatría, un 33,1% por su médico de familia y un 20,8% por un psicólogo.

Pero sólo uno de cada cuatro, el 26%, consiguió cita antes de 30 días; el 40% lo logró en un plazo de entre 1 y 3 meses y el otro 26% restante tuvo que esperar incluso más.

Con todo, la mayoría (78,9%) de las personas atendidas en la sanidad pública afirma estar satisfecha con la atención recibida en la consulta, que para casi la mitad, el 49%, fue mejor de la que esperaban.

Aprobación de las vacunas

Otra de las novedades incluidas en esta nueva encuesta es un apartado dedicado al grado de aceptación de los españoles sobre las vacunas; en este sentido, los resultados reflejan que una inmensa mayoría del 91,3% creen que es una buena manera de protegerse de las enfermedades.

Un porcentaje similar (89,9%) sigue las recomendaciones de vacunación de los profesionales sanitarios, si bien más de un tercio (36,7%) considera que provocan efectos adversos en la salud.