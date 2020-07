Un bebé nace agarrado al DIU de su madre en Vietnam

Sorpresa tremenda la que se llevaron los médicos del Hospital Internacional Hai Phong, ubicado en Vietnam, en un parto hace unos días. El recién nacido, cuando salió del vientre de su madre, lo hizo abrazado al dispositivo intrauterino (DIU) que tenía colocado su progenitora. La madre, que ya tenía dos hijos, se colocó este DIU hace un par de años, pero los hechos han demostrado que falló, volviendo a quedar embarazada por tercera vez.

"Después del parto vi cómo sostenía el anticonceptivo, me pareció curioso e hice una foto. Nunca pensé que tendría tanta repercusión", comentó Tran Viet Phuong, uno de los médicos del Hospital Internacional Hai Phong que atendieron el alumbramiento, que se ha vuelto viral a nivel mundial en la redes sociales.

Baby holding an IUD “After delivery, I thought him holding the device was interesting, so I took a picture. I never thought it would receive so much attention,” said Tran Viet Phuong, head of the hospital’s second obstetrics department.#NewBornBabyCtto FB pic.twitter.com/9u22d6FowM