El bolero con una frase de la carta de Pedro Sánchez que está causando furor

Furor en redes por el bolero generado gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial que hace canción una parte de la carta que este miércoles publicó Pedro Sánchez para la ciudadanía. Aquí el fragmento que han musicado en negrita: "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".