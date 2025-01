Qué es el ‘Buy Nothing Day’ y por qué cada vez más personas se suman a esta tendencia

Sevilla/El Buy Nothing Day o “Día de no comprar nada” es un día de protesta que quiere hacer frente al consumismo desenfrenado sobre todo en días como el Black Friday, y reflexionar un poco sobre el impacto ambiental y social del modelo económico actual. Este movimiento global, que se celebra el último viernes de noviembre, invita a las personas a no hacer ningún tipo de compra durante 24 horas como forma de manifestarse contra el exceso e intentar promover alternativas más sostenibles y éticas.

Origen del Buy Nothing Day

La idea de este día nació en 1992 en Vancouver, Canadá, de la mano del publicista Ted Dave, quien sugirió boicotear las compras navideñas como una forma de resistir el modelo de consumo impuesto. Según Dave, “intenta no comprar nada para Navidad y vivirás las vacaciones navideñas más divertidas”.

Lo que comenzó como una propuesta local atrajo la atención internacional, en especial cuando la revista canadiense Adbusters se unió a la difusión del movimiento. Desde 1997, el Buy Nothing Day se trasladó al día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, coincidiendo con el Black Friday, el día que marca el inicio de las compras navideñas en ese país.

El objetivo principal de esta jornada es denunciar el consumismo extremo, visibilizar sus consecuencias en el medio ambiente y la sociedad, y promover alternativas responsables. Se trata de un día para reflexionar sobre las preguntas clave: ¿Realmente necesitamos todo lo que compramos?, ¿a qué precio se producen estos bienes?, ¿qué impacto tienen nuestras compras en el medio ambiente y en los derechos humanos?

A lo largo de los años, el Buy Nothing Day ha inspirado protestas creativas en diferentes ciudades del mundo, desde zonas declaradas "libres de tiendas" hasta mercadillos de trueque o talleres sobre economía circular.

En España, el Buy Nothing Day cuenta con el respaldo de organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción, quienes han destacado su importancia en un contexto de crisis climática y social.

Para Greenpeace, el Día sin Compras es crucial porque “desafía la presión del sistema capitalista y promueve innovar sin gastar, además de recordarnos que el consumo responsable debe mantenerse todo el año”.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha señalado que el consumismo desenfrenado está directamente relacionado con la crisis ecosocial, ya que detrás de cualquier producto existe un impacto derivado de la extracción de materias primas, transporte y procesos industriales, que contribuyen al cambio climático.

A pesar de su buena intención, el Buy Nothing Day no ha estado exento de críticas. Algunos detractores dicen que este movimiento tiene un impacto limitado, ya que muchos consumidores simplemente posponen sus compras al día siguiente, anulando el efecto del boicot.

¿Y el Green Friday?

Una tendencia que ha ganado fuerza como complemento al Buy Nothing Day es el Green Friday o "Viernes Verde". Esta iniciativa, que coincide con el Black Friday, promueve un consumo más responsable y sostenible. En lugar de evitar las compras por completo, el Green Friday anima a las personas a comprar solo productos necesarios, a priorizar marcas de comercio justo y sostenibles y optar por productos ecológicos, éticos y que respeten los derechos laborales.

El Green Friday cuenta con el respaldo de organismos como la Comisión Europea y organizaciones como ECODES, WWF y Ecoserveis, además de muchas asociaciones ecologistas y empresas comprometidas con la sostenibilidad.

Por qué cada vez más personas se suman al Buy Nothing Day

Hoy en día hay cada vez más consciencia de la crisis climática y los límites de los recursos naturales, por lo que estas iniciativas como el Buy Nothing Day o el Green Friday están ganando fama.

Participar en el Buy Nothing Day no significa simplemente dejar de comprar por un día, sino en pensar sobre cómo nuestras elecciones de consumo pueden contribuir a un futuro más sostenible.