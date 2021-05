El 'rey del cachopo' afirma que no pudo "matar ni besar" a su ex novia

César Román, el rey del cachopo, mantuvo ayer su inocencia ante el jurado que decidirá si mató a Heidi Paz, a la que acusó de pertenecer a una banda de narcos compinchada con un comisario que le amenazó con pegarle un tiro, a la vez que aseguró que la Policía no ha investigado bien el caso.

"Lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla ni besarla", dijo durante una declaración de más de cuatro horas en la que defendió su inocencia tajantemente y mostró folios del sumario que tenía delante de sí y en la que sólo se le quebró la voz una vez, tras asegurar que no la mató en su piso ni la llevó en una maleta a una nave.

Relató que vio a Heidi por última vez el 3 de agosto de 2018 y hablaron por última vez el día 5 porque ella le llamó desde la plaza de Legazpi por si tomaban algo, a lo que él se negó. Entonces se preguntó por qué nunca han llamado a declarar al amigo de Heidi que estaba con ella en ese momento.

De hecho, en su declaración se mostró como víctima de la presunta víctima mortal -porque él duda de que el torso encontrado sea de Heidi- asegurando que ella le contó su verdadera vida tras romper su relación: había llegado de Honduras huyendo del jefe de una mara que se encaprichó con ella y acabó trabajando de prostituta y vendiendo droga.