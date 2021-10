Facebook, Whatsapp e Instagram sufren una caída a nivel mundial

Una caída masiva de Facebook, Whatsapp e Instagram afecta actualmente a usuarios de todo el mundo. Sobre las 17.40 horas tanto la versión web como las aplicaciones de dichas redes sociales han dejado de funcionar. Miles de usuarios de España y varios países de Latinoamérica alertan en Twitter de este fallo global, aún sin solución.

Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, Francia Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al popular portal para informar de que no podían acceder a los servicios.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje "conectando" y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

Como suele suceder en estos casos, la mayoría de los usuarios recurren a Twitter para tratar de encontrar una explicación a qué ocurre con sus canales de comunicación sociales.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience!