Hasta dónde puedo llegar de paseo con los niños: calcula tu kilómetro permitido

Te enseñamos el kilómetro permitido para el paseo diario de una hora con los niños. Al acceder a esta página y para ver el radio permitido en el mapa debes aceptar geolocalizarte en tu dispositivo. Si no lo has aceptado, recarga la página y pulsa aceptar para poder visualizar el mapa.

La geolocalización es más exacta desde un dispositivo móvil, si ves este contenido desde tu ordenador o tablet es posible que la ubicación marcada no sea la exacta para ti. Los cálculos son aproximados.

Después de más de cuarenta días sin poder hacerlo, los niños pueden salir la calle a partir del 26 de abril en España aunque, eso sí, con muchas restricciones.

Tras muchas idas y venidas del gobierno, el consejo de ministros decidió al final la manera en la que los niños iban a paliar, aunque levemente, el confinamiento.

Será en un horario de nueve de la mañana a nueve de la noche y durante un tiempo de una hora. Asimismo, y aquí es donde pueden surgir algunas dudas, no podrán alejarse de su domicilio más de un kilómetro.

¿Cómo medir ese kilómetro?

Además de la numerosa tecnología existente hoy en día, hay una manera muy sencilla de saber cual es el radio de acción de aquellos que salgan a pasear con niños.

Nuestra web lo hace posible de una manera muy sencilla. Al entrar en esta noticia aparece una vista de tu zona sombreada en un mapa si has aceptado geolocalizarte. Si no lo has hecho debes recargar la página y aceptar compartir tu ubicación.

En el mapa aparece una vista aérea sombreada (que podremos alejar o acercar) de la zona aproximada, donde es posible distinguir la ubicación que has compartido.

El círculo dibujado tiene un radio de un kilómetro que es la zona por la que se permite pasear a los niños durante una hora al día.

Cómo deben ser los paseos con niños

A pesar del alivio del confinamiento, el estado de alarma sigue vigente y, por tanto, hay que continuar con las medidas establecidas. Al horario y la distancia señalados, se unen otras restricciones.

Todos los menores que salgan deberán hacerlo acompañados por un adulto que viva con ellos, y de tres en tres como máximo.

Por ello, los niños sí deben evitar los parques infantiles y las zonas comunes de las urbanizaciones, siempre y cuando se acumulen pequeños de varias familias.

En cuanto a las relaciones con amigos, deberán evitar distancias menores a los dos metros con otras personas. No se recomienda el uso de mascarillas en menores de tres años , pero sí su uso en el resto de menores cuando no sea posible mantener la distancia.

Los que vivan en zonas rurales podrán salir de los pueblos a pasear por el campo. Asimismo, es posible dar paseos en los carritos de bebés y los niños podrán llevar juguetes y patinetes mientras pasean.