Más calor en Bilbao que en Sevilla capital este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto el calor ha golpeado con fuerza prácticamente toda España. En muchas zonas se han superado los 40 grados centígrados, pero lo más llamativo ha sido lo que ha ocurrido en el norte: el Cantábrico ha vivido temperaturas tan extremas que en Asturias, Cantabria y el País Vasco se activó el aviso rojo y se han superado los valores de otras zonas del sur mucho más cálidas.

La marca más alta del día la ha marcado Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 43,6 grados a las 15:30. Muy pegado ha quedado Bilbao, que en su aeropuerto alcanzó los 43,4 °C, incluso superando a Sevilla capital, que se quedó en sólo 41,2 grados.

La capital vizcaína no ha sido la única representante del norte en el ránking de este viernes. Otras localidades cántabras y asturianas han sufrido el mismo calor sofocante, sensanción que se agrava notablemente por la humedad habitual de esta zona.

Según los datos más recientes de la red de estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), así queda el Top 10 de los lugares más calurosos de este viernes:

Fuentes de Andalucía (Sevilla): 43,6 grados Bilbao Aeropuerto (Vizcaya): 43,4 grados Cillórigo de Liébana, Tama (Cantabria): 43,3 grados Morón de la Frontera (Sevilla): 43,1 grados Mieres, Baiña (Asturias): 42,9 grados Montoro (Córdoba): 42,9 grados Navalvillar de Pela (Badajoz): 42,9 grados San Felices de Buelna (Cantabria): 42,8 grados Fuente Palmera (Córdoba): 42,8 grados Don Benito (Badajoz): 42,7 grados

Por suerte para el norte, este episodio tórrido dura sólo este viernes, pues para el sábado se desactivan casi todas las alertas con caídas de los mercurios de hasta diez grados. En cambio, en el sur la situación se recrudecerá: la AEMET ha activado la alerta roja en el valle del Guadalquivir, donde se esperan picos de 43 o 44 grados durante el fin de semana.