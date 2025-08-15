El 112 pide no salir a la calle en las horas de más calor en Sevilla

El 112 recordó este viernes a la ciudadanía la importancia de no salir a la calle en las horas centrales del día ante el aviso rojo por calor previsto para este fin de semana por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Sevilla, con temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados en las horas de más calor. Buena parte de la provincia sevillana estará en aviso rojo tanto el sábado como el domingo, con especial incidencia en la Campiña. Además, en otras zonas como las sierras Norte y Sur, estará activo el aviso naranja, pues se estiman que se alcancen los 40 grados.

Ante esta situación, el 112, servicio de emergencias dependiente de la Junta, ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental, apuntan desde este departamento, es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños. Hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes. El 112 aconseja, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados. Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe, activo las 24 horas todos los días del año. Todas las provincias de Andalucía, excepto Málaga, tendrán algún aviso meteorológico por calor durante la jornada de este viernes. Así, será de nivel naranja en las campiñas de Sevilla, Córdoba (donde se espera alcanzar los 41 grados) y Cádiz, en las comarcas jienenses de Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura, donde se prevén que los termómetros ronden los 40 grados; y en las comarcas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado. Además, hay activado el aviso amarillo en el litoral de Huelva y de Cádiz, Sierra Norte y Sur de Sevilla, Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, capital y Montes en Jaén; Cuenca del Genil, en Granada y Poniente y Almería capital.