Cambio de hora en octubre de 2025: ¿qué día volvemos al horario de invierno?

En pleno mes de octubre, es inevitable observar cómo los días se van haciendo cada vez más cortos. El proceso de volver a la rutina ya ha culminado para muchas personas y, poco a poco, la temporada estival se despide desde la distancia. Ahora, anochece antes y amanece más tarde; claro reflejo del otoño que, como sucede cada año en estas fechas, se prepara para adaptarse al horario de invierno.

En este contexto, siempre sobrevuelan la mismas preguntas en la mente de los españoles: ¿Cuándo toca cambiar la hora? ¿Hay que adelantar o atrasar el reloj? ¿Se duerme una hora más o una hora menos? A continuación, salimos de dudas respondiendo a estas cuestiones; algo especialmente relevante ahora, que nos encontramos en la recta final del horario de verano.

¿Cuándo toca cambiar al horario de invierno?

Como cada año, el de octubre es el segundo cambio de hora anual, ya que el primero fue el pasado 30 de marzo, cuando se abrían las puertas a la llegada de días más largos. Ahora, este evento se producirá durante la noche del sábado 25 al domingo 26 de octubre. En concreto, a las 03:00 horas de la madrugada, la hora oficial se retrasará hasta las 02:00 horas (a las 02:00 pasará a ser la 01:00 en las Islas Canarias). Por lo tanto, el día tendrá una duración de veinticinco horas y podremos disfrutar de una más de sueño reparador.

En cuanto a la longitud de los días, las horas de luz continuarán acortándose hasta la llegada del solsticio de invierno, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre a las 16:03. Continuando con el ciclo habitual, será el punto de partida para que vuelvan a alargarse progresivamente otra vez.

¿Qué norma rigue los cambios de hora en España?

El cambio horario es una práctica bianual, que rige en todos los Estados miembro de la Unión Eurpea. Su finalidad es la de ajustar las actividades humanas a las horas de luz disponibles para contribuir al ahorro energético. Sin embargo, son muchos los países que no realizan este cambio y su efectividad ha dado lugar a cierta polémica al respecto.

En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió las fechas que deberían seguirse hasta el último cambio previsto en el año 2026. Así, la norma general es la siguiente:

El horario de verano comienza el último domingo de marzo, cuando la hora se adelanta. Esto lleva a vivir un día con 23 horas y menos tiempo de sueño, ya que a las 02:00 horas de la madrugada los relojes pasan a marcar las 03:00 horas.

comienza el último domingo de marzo, cuando la hora se adelanta. Esto lleva a vivir un día con 23 horas y menos tiempo de sueño, ya que a las 02:00 horas de la madrugada los relojes pasan a marcar las 03:00 horas. El horario de invierno, por el contrario, empieza el último domingo de octubre e implica atrasar la hora oficial, tal y como indicábamos al principio.

¿Cuál es la situación en España con respecto al cambio de hora?

El cambio de hora en España, al igual que en otros países, se mantiene en continuo debate. Así, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar el cambio de hora en un futuro. Sin embargo, el Observatorio Astronómico Nacional, informa de que "todavía no existe una decisión definitiva al respecto". Por ello, se mantiene el tradicional modelo que se ha implementado hasta ahora.

En 2018, el Consejo de Ministros español aprobó la constitución de una Comisión de expertos para valorar la posibilidad de eliminar o continuar con esta práctica. A raíz de ello, un primer informe propuso "no producir ningún cambio precipitado en los husos horarios, mientras no exista un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgo y oportunidades que comporta".