Ocho pueblos de Andalucía a los que deberías ir con tus hijos o nietos para vivir una Navidad de cuento

Aunque todavía estamos a mediados de octubre, lo cierto es que la magia de la Navidad ya se vislumbra en el horizonte. Poco a poco, el tiempo le va cediendo paso a las ganas de pasear bajo el alumbrado de las ciudades, disfrutar de los mercadillos navideños y saborear los mejores dulces de la temporada. Por ello, son muchas las personas que empiezan con tiempo a planear sus próximas vacaciones.

Además, estas fiestas se viven de una manera especial cuando hay niños en casa. La ilusión les acompaña siempre y, a la hora de organizar una pequeña escapada, es inevitable pensar en lugares que puedan robarles más de una sonrisa. Pero ¿cuáles son los mejores pueblos de Andalucía para disfrutar con ellos de la Navidad? A continuación, hacemos un pequeño viaje, que va desde la cuna de los mantecados hasta las zambombas navideñas o el belén de chocolate más grande del España.

Estepa (Sevilla)

Estepa es especialmente conocida por su gastronomía navideña / Estepa.es

Sin salir de la provincia de Sevilla, nos encontramos con el 'pueblo de los Mantecados', el paraíso de los golosos, el corazón de Andalucía con sabor a Navidad. Hablamos de Estepa, localidad con una larga tradición gastronómica alrededor de estas fiestas.

Como indica su Ayuntamiento, los dulces estepeños aparecen referenciados por primera vez en el documento de venta de Estepa que la Orden de Santiago firmó a favor de un banquero genovés de la familia Centurión en 1559. Como testigo de venta, aparece Tristán Gómez, de oficio repostero. En cuanto a los mantecados, su tradición se remonta al Convento de Santa Clara y se conservan algunas recetas antiguas que, con el tiempo, se fueron popularizando para su consumo en Navidad.

Además, en Estepa se encuentra Chocomundo, Museo del Chocolate; y, sinceramente, ¿puede haber un destino vacacional mejor para un niño? La historia de este maravilloso producto acompaña a los más pequeños y, una vez fuera del recinto, el rico patrimonio artístico municipal se abre para disfrutar de unas buenas vacaciones en familia.

Higuera de la Sierra (Huelva)

Cabalgata de Reyes 2024 / Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva)

Y de los dulces navideños pasamos a la Cabalgata de Reyes. Cada 5 de enero, recorre las calles de la onubense localidad de Higuera de la Sierra la cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía y la segunda más longeva de toda España. Catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional, cuenta con más de 100 años de tradición.

Hablamos de un evento en el que se implica casi todo el pueblo, un municipio de 1.300 habitantes (INE, 2024), para recrear escenas de la Biblia, como la de la Estrella de Oriente y los tres Reyes Magos. A lo largo de 16 carrozas, que varían cada año, los participantes crean un conjunto escultórico viviente de gran belleza y originalidad. Por ello, es uno de los lugares que vale la pena visitar con niños en Navidad, ofreciéndoles así una experiencia única de historia, arte e ilusión.

Rute (Córdoba)

Belén de chocolate de Rute (Córdoba) / Turismo de la Subbética

La Navidad es época de chocolate y los más pequeños de la casa lo saben. Por ello, si Chocomundo está muy lejos, en el municipio de Rute (Córdoba) se sitúa el belén de chocolate más grande de España. Es decir, un auténtico sueño visual y gastronómico; imperdible de las fiestas navideñas.

La creatividad de esta puesta en escena es obra de Galleros Artesanos de Rute, una empresa familiar que eleva a lo más alto la repostería tradicional. A lo largo del belén se recrean calles, templos, personajes y escenas de la vida cotidiana que le tocó vivir a Jesucristo en el momento de su nacimiento. Para su construcción, que se alarga durante cuatro meses, se emplean más de 1.500 kg de chocolate extendidos sobre una superficie de 52 m2.

Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Belén viviente de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) / Turismo Sanlúcar la Mayor

De nuevo en Sevilla, el belén viviente de Sanlúcar la Mayor es digno de admiración. Su organización corre a cargo de la Hermandad del Santo Entierro, que cada año realiza un intenso trabajo para proyectar sobre un recinto de 14.000 metros nuevos escenarios. Hablamos de un evento turístico de gran impacto que, durante la Navidad, permite a sus visitantes viajar en el tiempo para conocer historias de la vida en Judea.

Beas (Huelva)

Belén viviente de 1970 / Belén viviente de Beas

Ahora bien, si vamos a hacer mención especial a un belén viviente, ese es el de Beas (Huelva). Se trata del más antiguo de Andalucía, pues como podemos ver en la imagen su primera edición se remonta al año 1970. Este cautivador espectáculo, protagonizado por niños y animales, ofrece algo único para los más pequeños de la casa.

Nos encontramos así con una forma de mostrar, entre tradición y grandes dosis de creatividad, los oficios y modos de vida de antaño, sumergiendo a los visitantes en la esencia misma de la Navidad andaluza. Sin duda alguna, se trata de una cita ineludible para las familias que visiten Huelva durante esta época del año.

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Zambombas navideñas / Ayuntamiento de Jerez

Además de la los dulces, los mercadillos y los alumbrados, la música también juega un papel esencial en Navidad. "La Zambomba es la expresión más genuina de la Navidad jerezana", explica el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Y no es para menos. Hablamos del principal argumento en el que "se sustenta la convivencia y la participación inherentes a estas fiestas, según se viven en Jerez".

Sus orígenes se remontan a las convivencias que se organizaban en los patios de las casas de vecinos, donde se compartían viandas, vinos y cantes, cuyas letras y ritmos formaban parte de la cultura popular. Ahora, los vinos de la tierra, la repostería tradicional y los villancicos 'aflamencados' son los ingredientes clave de las zambombas.

Mollina (Málaga)

Exposición del Museo de Belenes / Museo de Belenes

Por otro lado, en la localidad malagueña de Mollina podemos visitar el Museo Internacional de Arte Belenista; "una realidad única donde se aúna arte, tradición y vanguardismo", explica la propia institución. En conjunto, este espacio cuenta con un total de 100 belenes artísticos y más de 2.000 figuras exclusivas, sobre una superficie de 5.000 m2.

Además, el Museo ofrece una experiencia singular, ya que muestra belenes en lugares diversos y fuera de su contexto tradicional. Así, por ejemplo, nos encontramos con una casa victoriana, un pueblo italiano o un templo en ruinas; además de obras con estampas que representan monumentos y lugares populares, como la Alcazaba de Almería, la Puerta de Jaén, la Alhambra de Granada o el Circo Romano de Tarraco.

Huétor Tájar (Granada)

Belén monumental de Huétor Tájar (Granada) / Facebook

Por último, en Huétor Tájar (Granada) se prepara cada año un belén monumental realizado por voluntarios. De nuevo, nos encontramos ante otra experiencia llena de magia navideña y cuya instalación comenzó el pasado mes de agosto. En esta edición, además, recreará algunos de los pueblos más bonitos de España.