¿Qué hacer si me cancelan un vuelo por la borrasca Kirk?

La borrasca Kirk ha afectado sobre todo al noroeste de España, y ha provocado varias cancelaciones y desvíos de vuelos en aeropuertos de zonas afectadas, como Galicia y el área cantábrica. Las aerolíneas, ante las lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 km/h, han tenido que tomar medidas para poder garantizar la seguridad de sus pasajeros y de la tripulación. Si eres uno de los que han sido afectados por estas cancelaciones, hoy vamos a explicarte qué hacer y cómo gestionar la situación.

En la Unión Europea, el Reglamento (CE) 261/2004 establece los derechos de los pasajeros en casos de cancelaciones, retrasos y denegación de embarque:

Derecho a información : La aerolínea debe informarte sobre la cancelación y tus opciones.

: La aerolínea debe informarte sobre la cancelación y tus opciones. Derecho a reembolso o transporte alternativo : Puedes solicitar el reembolso de tu billete si decides no volar, o un transporte alternativo hacia tu destino final.

: Puedes solicitar el reembolso de tu billete si decides no volar, o un transporte alternativo hacia tu destino final. Derecho a asistencia : Dependiendo del tiempo de espera, la aerolínea debe ofrecerte comida, bebida, y en algunos casos, alojamiento si debes pasar la noche.

: Dependiendo del tiempo de espera, la aerolínea debe ofrecerte comida, bebida, y en algunos casos, alojamiento si debes pasar la noche. Compensación: Generalmente no aplica en casos de condiciones meteorológicas adversas, ya que son considerados fuera del control de la aerolínea.

Contacta con la aerolínea

Lo primera que debes hacer es contactar directamente con la aerolínea para confirmar el estado de tu vuelo. Las aerolíneas, como Air Europa, han dado a disposición de los pasajeros líneas de atención y herramientas en línea para que los pasajeros puedan gestionar sus reservas. La mayoría permite la reprogramación de vuelos sin costo, guardar el valor del billete en forma de crédito u otras opciones a través de la página web. Para esto, accede a la sección “Gestiona tu reserva” en la web de la aerolínea para realizar cambios y evitar los tiempos de espera en las líneas de atención por teléfono.

Revisa la política de cancelaciones de la aerolínea

Cada aerolínea tiene una política de cancelaciones que puede variar según la situación. En el caso de Air Europa y otras aerolíneas, las cancelaciones debido a la borrasca Kirk permiten a los pasajeros:

Reprogramar su vuelo en la misma ruta sin cargos adicionales hasta una fecha límite.

hasta una fecha límite. Recibir asistencia para alojamiento y transporte si el tiempo de espera se prolonga, aunque generalmente esto es opcional en casos de condiciones adversas fuera del control de la aerolínea.

Dado que la situación puede cambiar rápidamente, debes mantenerte al tanto de las actualizaciones meteorológicas y de los cambios en el estado de los vuelos. Puedes utilizar aplicaciones y webs de seguimiento de vuelos en tiempo real, como FlightAware o FlightRadar24.

Además, la AEMET y otros servicios de meteorología locales dan actualizaciones constantes sobre la evolución de la borrasca Kirk, por lo que puedes hacerte una idea de cuánto tiempo podría prolongarse la situación. Recuerda que los efectos de esta borrasca pueden afectar diferentes áreas y que es posible que las cancelaciones continúen en los próximos días.

¿Seguro de viaje?

Si contrataste un seguro de viaje, mira bien lo que cubre. Muchos seguros incluyen compensación por cancelaciones y retrasos, así como la posibilidad de reembolso de gastos adicionales (como alojamiento, comida o transporte). Comunícate con la aseguradora para verificar los detalles de la cobertura y, si corresponde, abre un reclamo de inmediato para obtener el apoyo necesario.

Documenta toda la información importante

Para que sea más fácil hacer cualquier reclamación o consulta posterior, documenta toda la información relacionada con la cancelación del vuelo y los gastos que hayas asumido por esta cancelación. Mantén a mano correos electrónicos, mensajes y recibos de los gastos.

Reclama tus derechos

Si sientes que tus derechos no han sido respetados, puedes hacer una reclamación oficial ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La AESA se encarga de proteger el cumplimiento de los derechos de los pasajeros en España. Si presentas una reclamación ten en cuenta que puede llevar tiempo, pero es importante hacerlo si crees que no has recibido el trato que debías.