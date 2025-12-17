El cáncer fue la primera causa de muerte en España en 2024

En 2024, el cáncer fue la primera causa de muerte con 115.578 defunciones, lo que supone el 26,5% del total de muertes que hubo en España y un aumento del 0,13% respecto a 2023, según la Estadística de defunciones por causa de muerte que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos definitivos del INE indican que en 2024 se registraron en España un total de 436.118 defunciones, seis muertes menos que un año antes: fallecieron 220.090 hombres (un 0,3% menos respecto a 2023) y 216.028 mujeres (un 0,3% más).

El año pasado las enfermedades del sistema circulatorio fueron la segunda causa de muerte y se cobraron la vida de 113.620 personas, por delante de la enfermedades del sistema respiratorio (50.132), del sistema nervioso y de los órganos (26.041) y del sistema digestivo (22.928).

Por sexo, el cáncer fue la primera causa de muerte entre los hombres (30,8%), seguida de las enfermedades del sistema circulatorio (24,7%) y de las del sistema respiratorio (12,2%).

Entre las mujeres, los motivos más frecuentes fueron las enfermedades isquémicas del corazón (27,5%), el cáncer (22,1%) y las enfermedades del sistema respiratorio (10,8%).

Tumores de traquea, bronquios y pulmón, los más comunes

Estadística detalla que entre los tumores, el más frecuente fue el cáncer de traquea, bronquios y pulmón (23.297), que aumentan un 2,1%; seguido del cáncer de colón (10.451), que desciende un 4,4%; del cáncer de páncreas (8.392), que crece un 3,1%; del cáncer de mama (6.659), que sube un 2,2 %; y del cáncer de próstata (5.967), que disminuye un 0,1%.

Tanto en ellos como en ellas el cáncer de bronquios, pulmón y traquea es el principal motivo de defunción (en el 24,5% de los hombres y en el 14% de mujeres). En el caso de los primeros, le siguen el cáncer de próstata (8,8%), colon (8,7%) y páncreas (6,3%), mientras que en ellas el cáncer de mama (13,7%) se sitúa como segunda causa, por delante del de colón (9,5%) y del de páncreas (8,6%).

Por edad, el 54,8% de las defunciones por cáncer son de personas de 75 y más años, el 43,3% tenía entre 45 y 74 años, y el 1,7% corresponde a la franja de entre 15 y 44 años.

Las mujeres fallecen más de demencia

Por sexo, entre las mujeres las causas más frecuentes de muerte fueron la demencia (14.769 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.710) y la insuficiencia cardíaca (11.013).

A los hombres les afectaron más las enfermedades isquémicas del corazón, que causaron 16.892 fallecidos, el cáncer de bronquios y pulmón (16.560 decesos) y las enfermedades cerebrovasculares (10.184).