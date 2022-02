¿Imaginas no tener que cargar el móvil? La tecnología Zero Power logra el milagro

Cargar el móvil o encontrarnos con la batería totalmente descargada justo cuando menos lo necesitamos es uno de los problemas con los que muchas personas se encuentran en numerosas circunstancias. Por eso, la mayoría de dueños de smartphones sueñan con un móvil con autonomía perenne que no necesite de cargadores, cables o cualquier otro elemento para mantener la batería a punto.

Pues bien, este deseo puede estar más cerca de lo que creemos. La compañía OPPO ha dado el primer paso hacia la posibilidad de una autonomía completamente perpetua y que termine con la necesidad de cargar nuestro smartphone, a través de la tecnología conocida como Zero-Power. Estas son sus principales características:

Carga mediante señal Bluetooth y Wi-Fi

Hoy día la mayoría de smartphones cuentan con la posibilidad de realizar una carga rápida, sea el fabricante que sea. Pero en OPPO quieren llegar más allá y ya prueban con un futuro sin cargadores. La tecnología Zero-Power está aún en sus primeras fases pero, básicamente, consiste en deshacernos de los cargadores y cargar el teléfono móvil mediante Bluetooth, Wi-Fi o la red de telefonía.

Por el momento, OPPO ha declarado que los smartphones no entrarían dentro de esta funcionalidad, sino que sería accesible para pequeños dispositivos como etiquetas inteligentes. No obstante, lo cierto es que abre el camino para encontrar un mundo donde los smartphones no necesiten de cargadores.

Con una autonomía eterna no necesitaríamos bases de carga o cables que conectarán nuestros dispositivos con la corriente eléctrica. De igual modo, no contar con puertos de carga también harían que estos desaparecieran en todos los teléfonos móviles, lo cual permitiría reducir el tamaño de estos dispositivos e incorporar nuevas funciones dentro de sus accesorios. Además, también tendría un impacto medioambiental, dado que serían necesarios menos materiales y un menor coste de fabricación y producción.

Estos son los resultados del último informe sobre Zero-Power que ha presentado OPPO, realizado por el OPPO Research Institute, y que ya mira hacia un futuro sin baterías. El funcionamiento, a priori es muy sencillo, consiste en recoger y realizar la transformación de la energía de radiofrecuencia ambiental del entorno. Este tipo de tecnología puede ser instalado en hogares inteligentes contando con numerosos beneficios. Cabe destacar que este tipo de comunicación y tecnología ya existe: hablamos de la RFID, la tecnología de identificación por radiofrecuencia.

El principal problema, según el propio informe de OPPO, es que presenta dificultades de comunicaciones cortas, capacidad muy limitada o baja eficacia. Sin embargo, Zero-Power de Oppo recogería las señales de radio ambientales desde estaciones base celulares, puntos de Wi-Fi y radio FM. Cuando la energía es recogida, el dispositivo modula las señales y ejecuta una retrodispersión. De este modo, se podría realizar conexiones con los sistemas de comunicación tanto de 4G como de 5G.