Castillos, palacios, fincas, obras de arte y joyas: la pugna de dos mujeres por la herencia millonaria del misterioso 'caballero Descloux'

Dos mujeres de origen suizo han iniciado un proceso judicial para reclamar parte de una herencia millonaria del siglo XIX. Una residente en Mallorca y su pariente que vive en Suiza han contactado con el Bufete Osuna para reclamar su participación en el considerable patrimonio que dejó Esteban Descloux, un acaudalado francés que contrajo matrimonio con una menorquina hace aproximadamente 200 años.

El patrimonio en disputa incluye castillos, palacios, casas, fincas rústicas y joyas, además de numerosas obras de arte de valor incalculable. Según ha explicado el letrado Fernando Osuna, especialista en este tipo de casos, las presuntas herederas cuentan con suficiente documentación y árboles genealógicos que acreditan su vínculo directo con el tronco familiar del millonario francés.

Existen dos teorías sobre los orígenes del conocido como caballero Descloux. Por un lado, podría tratarse de un próspero empresario que amasó su fortuna en el transporte marítimo durante las primeras décadas del siglo XIX. La segunda hipótesis sugiere que era un militar con estrechos vínculos con la nobleza europea de la época.

Un patrimonio rodeado de conflictos familiares

El abogado que representa a las demandantes ha señalado que algunos herederos renunciaron a sus derechos sucesorios y que la herencia ha estado marcada por litigios y enfrentamientos familiares durante generaciones. Además del legado de Descloux, existe otro patrimonio vinculado a esta herencia que incluye un castillo en Mónaco y numerosas propiedades inmobiliarias y terrenos. La muerte sin descendencia de algunos herederos ha dejado abierta la línea colateral de sucesión.

Investigación exhaustiva en marcha

El procedimiento legal acaba de comenzar y las primeras acciones consisten en la identificación y localización de todos los bienes que conforman este vasto patrimonio. También se buscarán testamentos, se determinará quiénes poseen actualmente los bienes y se recopilará la documentación necesaria en los Registros de la Propiedad y Notarías. Paralelamente, se establecerá contacto con todos los familiares vinculados a esta compleja herencia.

No es la primera vez que se intenta reclamar esta fortuna. En la década de 1960, dos familias mallorquinas ya intentaron acceder a la herencia del millonario francés, aunque se desconoce el resultado de aquellas gestiones. Este nuevo intento, 65 años después, podría reabrir un caso que ha permanecido en el olvido durante décadas.