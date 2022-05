Condenada la autora de 'Cómo matar a tu marido' por asesinar a su esposo

De un asesinado de ficción a una macabra realidad. Nancy Crampton Brophy, autora del ensayo 'Cómo asesinar a tu marido', ha sido condenada por matar a su propio esposo, Don Brophy, un conocido chef, aunque la sentencia definitiva se hará pública el próximo 13 de junio y los abogados ya han anunciado su intención de apelar el resultado.

Según informa 'Sky News', la escritora de novelas románticas y de intrigas fue detenida en el año 2018 en Oregón (EE.UU) acusada del asesinato de su pareja, siete años después de que ésta publicara el manual 'Cómo asesinar a tu marido'.

How To Murder Your Husband writer Nancy Crampton Brophy found guilty of murdering her husband https://t.co/DDOoTWXvrK