Juicio a Daniel Sancho: fechas, claves y cómo será este proceso judicial

Este martes día 9 de abril se inicia un proceso judicial del cual se lleva hablando muchísimo tiempo: el caso de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho. Daniel ha sido acusado de un delito que ha conmocionado toda la comunidad tailandesa y española. Este es el homicidio y mutilación de Edwin Arrieta en Tailandia. Este esperado juicio va a llevarse a cabo en la corte de Koh Samui, va a extenderse hasta el día 3 de mayo, con un mes repleto de intensa sesiones y testimonios que dictaminarán la decisión final.

Daniel Sancho fue detenido el día 7 de agosto de 2023, y después de que se descubriera el fallecimiento del cirujano Edwin Arrieta, Sancho ha estado bajo custodia provisional. En una primera vista preliminar, que fue celebrada en noviembre, se dió la posibilidad de una ampliación, por el hecho de que no había un intérprete español para traducir, y en última vista, el pasado 12 de diciembre, se finalizó la lista de testigos por ambas partes.

Este proceso cuenta con varias claves para entender la complejidad del caso.

Fechas clave del juicio

Sancho va a ser juzgado a partir del 9 de abril, y con sesiones programadas de martes a viernes cada semana (cuatro sesiones por semana). El juicio va a iniciarse y concluirá con declaraciones breves de no más de cinco minutos por parte de la defensa, la fiscalía, y los representantes legales involucrados.

Un aspecto muy importante es que el magistrado tiene la potestad determinar el juicio de manera anticipada si se siente en posesión de suficiente evidencia para emitir un veredicto final. Otro aspecto importante a destacar es que habrá periodistas, pero no se permitirán cámaras ni grabaciones durante las sesiones.

Testigos

Se espera que haya aproximadamente 50 testigos, aunque ya se ha confirmado que algunos de los que estaban previstos no asistirán. La defensa de Daniel Sancho ha decidido no contar con el testimonio de personas consideradas no cruciales para su estrategia.

Estrategia

La estrategia legal se va a basar en rebatir la acusación del homicidio premeditado, centrándose en la autodefensa para poder decir que fue homicidio imprudente. Básicamente, Sancho ha admitido a haber desmembrado y ocultado el cuerpo, pero niega la premeditación del crimen.

Daniel Sancho está enfrentando duros cargos: homicidio premeditado, mutilación y ocultamiento del cadáver y destrucción de documentación personal de la víctima. Si se determina que el crimen fue premeditado, Sancho puede recibir la pena máxima (pena de muerte).