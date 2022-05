Un año sin Kira López, la joven de 15 años que se quitó la vida de camino a la escuela

"Un día como hoy, Kira saltó al vacío para no ir a su colegio el Manyanet. El bullying mata. Hoy os pido que rompáis el silencio y firméis conmigo esta petición para visibilizar el acoso, suicidio y la salud mental #StopBullyingForKira". Con este mensaje de recuerdo en el primer aniversario de la muerte de Kira López, la joven de 15 años del Pare Manyanet de Sant Andreu –Jesús Maria i Josep–, que decidió quitarse la vida cuando salía de casa para ir a clase, José Manuel, su padre, ha querido hacer un llamamiento a través de su cuenta de Twitter, solicitando colaboración para firmar en la petición que ha puesto en marcha en charge.org, dirigida al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y en la que solicita un protocolo nacional contra el el acosos escolar.

"Hoy hace un año del peor día de mi vida. El 19 de mayo de 2021 nuestra hija Kira, que solo tenía 15 años, se suicidó. La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse… Ahora lo sé", escribe José Manuel en la petición lanzada este 19 de mayo.

La familia de Kira ha acumulado pruebas y testimonios a lo largo de estos doce meses que han destapado el lado más oscuro de la escuela, y que refuerzan su teoría de que el detonante del suicidio "fue el bullying en el centro". "Las casualidades no existen", aseguraba María José López, madre de la adolescente al digital local Metrópoli el pasado mes de septiembre.

Por qué

"Cada día me pregunto por qué. Qué puede hacer que una niña de 15 años sienta que no puede más. Qué le pasó en el colegio el día de antes y qué temía que le pasara aquel día si volvía a ir. Lo que le esperaba tenía que ser terrible, si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir…". Por lo que la familia de Kira necesita "hacer todo lo posible para evitar que más niños sufran hasta el punto de quitarse la vida como tuvo que hacer nuestra hija. Por eso, hemos empezado esta petición y necesitamos que la firmes, por favor. No hay tiempo que perder", subraya José Manuel en su petición.

El progenitor de Kira cree que con su hija "no se actuó a tiempo, y por ello pedimos que en todos los centros escolares se garantice la activación urgente de atención psicológica, ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima", recalca. "Creemos que eso solo es posible con la creación por parte del Ministerio de Educación de un protocolo nacional contra el acoso escolar, que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos, como en caso de bullying entre iguales". Y añade que "este protocolo debería incluir la figura de un responsable de bienestar externo que garantice el cumplimiento del mismo".

Firma la petición

José Manuel cree que "es urgente acabar con el abandono de la salud mental que existe en muchos centros educativos, como el de Kira. No puede ser que existan ratios de un psicólogo por cada más de 1.000 alumnos. Ni sitios donde se incumplan los protocolos contra el bullying o en los que no se atiendan a tiempo los canales internos para denunciar. Los centros educativos deben reaccionar con la velocidad y profesionalidad que estos casos requieren". Basta de pensar que la burla, el insulto, las agresiones 'son cosas de críos'. No lo son. Son un problema social grave que puede acabar (y que acaba) con vidas inocentes como la de nuestra hija Kira", puntualiza.

Y acaba su petición solicitando que "no lo olvidemos: un niño que se suicida no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir. No les dejemos de lado, por favor".