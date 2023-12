Triple crimen de Usera: qué pasó y por qué la Interpol no puede capturar al asesino

El 22 de junio de 2016 un individuo entró en el despacho de abogados Eurasia Legal Inmobiliaria, ubicado en el barrio madrileño de Usera, y asesinó a tres personas a sangre fría: un hombre de 43 años y dos mujeres de 26 y 46. Este bufete se dedicaba a cuestiones de extranjería, gestoría y embargos y su dueño, Víctor Yoel Salas Cobeñas, que ese día no se encontraba allí, había sido fiscal antidrogas en Perú.

Los bomberos hallaron los cadáveres cuando acudieron al piso tras recibir aviso de que se había registrado un incendio. Entre el humo hallaron al varón, un cliente que había ido a recoger papeles de extranjería, con un hachazo en la cabeza; a una mujer degollada y a la otra con un fuerte golpe en el cráneo. Ambas mujeres trabajaban para el bufete, una de ella como abogada y la otra repartiendo publicidad.

Desde el primer momento la policía supo que el autor del crimen había provocado el incendio para tratar de quemar cualquier pista.

Quien cometió el triple asesinato fue Dahud, Hanid-Ortiz, un marine que presuntamente viajó de Alemania a Madrid llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas en Usera para matarle, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero el abogado no estaba, por eso atacó a quienes sí se encontraban en ese momento en el despacho.

Huido de la justicia

Siete años después del crimen el autor del triple asesinato estaba siendo juzgado en Venezuela por ser su país de origen y porque negó la extradición a España. Por ello tenía que acudir semanalmente a firmar en los juzgados, siendo su última cita esta semana, que era cuando tenía que leerse la sentencias. Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, el asesinato no se presentó a completar su proceso judicial y ahora está huido y las autoridades llevan dos días buscándolo.

El juicio por este crimen, uno de los pocos con tres asesinados que han ocurrido en Madrid, arrancó en febrero de 2022 en el Juzgado 15 de la capital venezolana y, cuando solo faltaba la declaración de un testigo, se suspendió porque se decretó un cambio de juez por motivos que no transcendieron.

Luego se volvió a suspender porque cambiaron al fiscal, y más adelante porque la nueva fiscal fue relevada de ese cargo por motivos ajenos a este causa. En marzo de 2023 comenzó por cuarta vez y se han ido practicando de nuevo las declaraciones del acusado, de Víctor Joel Salas y de numerosos testigos y policías, pero en las últimas semanas la causa se ha ralentizado y no se materializan las citaciones de los testigos que faltan, según informan a EFE fuentes jurídicas españolas.

Y es que este asesino formaba parte de una negociación entre Estados Unidos y Venezuela para la liberación y extradición de presos. Dahud estuvo a punto de viajar a España por una orden de expulsión de Venezuela, según explica Víctor Joel Salas.

Una circunstancia que nuestro país no aceptó de ninguna forma, ya que contaba con una orden roja de Interpol para su arresto. Después de unas tensas negociaciones entre los departamentos de Exteriores, el asesino de Usera quedó en libertad sin la lectura de la sentencia.

A las autoridades españolas no le había llegado la información de que el proceso en Venezuela por este triple crimen no se había completado. Prueba de ello, es que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid emitió un auto el pasado 21 de diciembre en el que procedió a dejar inactiva la orden internacional de detención y la alerta roja en el sistema SIS, por lo que la Interpol ya no puede actuar contra él.