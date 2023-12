Archivan el caso del crimen de David, el joven asesinado a 100 metros de su casa en plena pandemia

Se llamaba David Hernández, tenía 18 años, y fue brutalmente asesinado durante el confinamiento en Laguna de Duero (Valladolid) la madrugada del 16 de abril de 2020. Su cuerpo apareció a unos metros de su casa repleto de golpes (uno de ellos en la cabeza) y puñaladas.

Como consecuencia de que el crimen tuvo lugar en un momento en el que no se podía salir a la calle, nadie vio nada. No hay testigos ni culpables y tres años después el Juzgado Número 3 de Valladolid ha decidido archivarlo de manera provisional por falta de pruebas.

Según informan en Diario de Valladolid, el abogado de la familia ha explicado que tras muchas prórrogas de secreto de sumario, la jueza Elena López ha decretado el archivo provisional -aunque no definitivo-, ya que la Guardia Civil seguirá buscando más pruebas y, en caso de encontrarlas, se reabrirá el caso.

La familia de David que se encuentra devastada y que lleva tres años luchando para que se haga justicia, ha recurrido este archivo, alegando que la Guardia Civil no había realizado el análisis de un arma blanca recogida en el entorno del Polideportivo de Laguna. Sin embargo, aún no han recibido una respuesta al respecto.

Cuando tuvieron lugar los hechos, la Policía Judicial recogió en la zona donde sucedió el asesinato varios cuchillos, pero ninguno de ellos contenía restos de sangre o biológicos. También consiguieron cerrarel círculo en torno a un sospechoso, pero no pudieron determinar la autoría de dicha persona en el crimen por falta de pruebas concluyentes.

Lorena Sánchez explica que “aunque el caso se cierre, es de forma provisional, y nos agarramos a que la Guardia continúe con la investigación. Siempre hemos dicho que las circunstancias en las que se dieron los hechos es lo que está poniendo más impedimentos al caso, no que la justicia no esté trabajando como es debido para encontrar a los autores”.

El día de los hechos

Fue la madre de David, Lorena, la que comenzó a inquietarse al ver que su hijo no regresaba a casa aquel día de abril de 2020. “Si a las once no aparece, llamamos a la policía", le llegó a decir a su hermana pequeña. La noche anterior había sido el cumpleaños de la pequeña y tras felicitarla, David se marchó, nervioso, y con lo puesto.

A su madre le dijo que tenía que salir, algo inquieto. Tras pasar varias horas la madre comenzó a preocuparse y aunque salió a buscarlo de madrugada no lo encontró. A primera hora de la mañana del día siguiente decidió que llamaría a la Policía pero no le dio tiempo. Alguien le envió una foto a la hermana del joven donde aparecía él, sin vida, tirado cerca de un lago que había junto a su casa.

Su cuerpo se halló esa misma mañana. Mientras su madre llamaba, batía, buscaba. Sobre las 7:30 horas, un hombre que caminaba por los alrededores del polideportivo lo vio. "Nunca ha sabido quién es ni he hablado con él", cuenta Lorena.

El vecino pensó que el joven estaba inconsciente por lo que llamó a la Guardia Civil, que se presentó junto a un equipo médico. Acordonaron la zona pero no pudieron hacer más que certificar la muerte del chico. No llevaba documentación, solo llevaba una zapatilla puesta y junto a él lo único que encontraron fue un mechero y un paquete tabaco. No se sabe nada más y desde entonces su familia no ha dejado de luchar para tratar de esclarecer lo sucedido y que se dé con los responsables de la muerte de su David.