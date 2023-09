¿Le dio un brote psicótico a Daniel Sancho cuanto mató a Edwin Arrieta?

La familia de Daniel Sancho se encuentra actualmente en pleno proceso de búsqueda de un nuevo abogado en Tailandia que pueda defender al hijo del actor español tras ser el autor confeso de matar y descuartizar a su compañero, Edwin Arrieta.

Ambos se habían citado en la isla de Koh Phangan para pasar unos días de relajación cuando Daniel acabó con la vida del cirujano colombiano. Ante los hechos, su padre y actor Rodolfo Sancho, ha enviado una carta de disculpa a la familia de la víctima. En ella lamenta lo sucedido y transmite su deseo de que puedan salir adelante cuanto antes. “Mi alma está con vosotros, no tengo palabras para expresar el dolor que siento ante esta situación. No quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros”, ha expresado en dicho escrito.

Y ha continuado asegurando que “es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o alguna enfermedad mental que nunca había aflorado pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho”.

Y es que entre las teorías de por qué el joven español actuó se han valorado que tuviera una personalidad psicopática, que estuviera bajo los efectos de alguna droga o que le hubiera dado un brote psicótico.

Ya en España Daniel Sancho tuvo varios altercados con la Policía, concretamente en 2021 cuando se enfrentó a un vigilante de seguridad y a agentes de la Policía durante un concierto en Santander. En 2019 también fue acusado de propinar un puñetazo a una persona por saltarse una cola de taxis.

Actualmente Daniel Sancho está acusado, por la Policía de Tailandia, de haber cometido un asesinato con premeditación y van a solicitar para él la pena de muerte. Sus abogados, por su parte, van a tratar de demostrar que se trató de un homicidio (cuya pena podría estar en unos cuatro años) y van a argumentar que el chico podría estar bajo los efectos de un brote psicótico.

En este sentido y tal y como ha explicado la psicóloga Rocío Ramos-Paul en el Programa Vamos a Ver, de Telecindo, un brote podría durar hasta un mes pero, ha continuado diciendo, es raro que la persona actúe como lo hizo Sancho, comprando los utensilios con los que mataría a Arrieta y teniéndolo todo tan planificado.

“Es raro que esté bajo los efectos de un brote psicótico”. Ha detallado que en ocasiones estos brotes sí que tienen un proceso de organización previa pero las circunstancias de este caso no parece que vayan hacia eso. Sí se puede confirmar, no obstante, que la investigación no cuenta con un análisis psiquiátrico al presunto agresor.