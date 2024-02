Marco, el doble asesino de Fuengirola que emparedó a su pareja, dice que no mató a Sibora Gagani

Marco, presunto autor de las muertes de Paula, de 29 años, y Sibora Gagani, de 22, ha escrito un comunicado al juez en el que asegura que no mató a Sibora y que la muerte de Paula se podría haber evitado si ella no lo hubiera comenzado a agredir. El escrito, al que han tenido acceso en Vamos a Ver, consta de 17 folios y está escrito, íntegramente, en mayúsculas, subrayando lo que él considera más importante. Las frases que repite con mayor insistencia en su comunicado son: “Pido humildemente perdón”, “lo siento mucho” y “estoy arrepentido”.

El motivo por el que según él ha decidido enviar este escrito al juez se debe a que ha “tenido un acercamiento muy fuerte con Dios” y está “totalmente arrepentido de haber dado falsas declaraciones”. Por eso, asegura, quiere colaborar con la justicia “paso a paso y contar toda la verdad”.

En este documento primero se centra en Paula, quien era su pareja. Reconoce que la mató pero que podría haberse evitado. Según asegura, el día que presuntamente cometió el crimen, ambos llevaban varios días consumiendo sustancias estupefacientes.

“Reconozco que tengo parte de culpa de lo ocurrido, que podía haber evitado defenderme con demasiada contundencia cuando Paula me agredió con el cuchillo y que si no hubiera sido infiel a lo mejor ella hubiese actuado de otra manera”, dice Marco en una de las partes del escrito. De hecho, añade que “cada vez que ella intentaba darme con el cuchillo yo le golpeaba su mano para desviar la trayectoria. Fueron momentos de pánico y sinceramente no me acuerdo bien de lo que pasó”.

Respecto a Sibora, dice que jura por la vida de su hijo que él no la mató. “Se lo digo con toda mi sinceridad que no soy yo el responsable de su muerte”, detalla. “Sí he sido yo el responsable de ocultar el cadáver y estoy totalmente arrepentido por haber ocultado la información y haber hecho algo tan asqueroso”. La versión que Marco ofrece al juez detalla que Sibora fue asesinada por una banda criminal de Albania que los tenía amenazados y que esta información ya la tiene la Policía Nacional para que investigue, siempre según su relato.

Con esta carta Marco trata de buscar una rebaja de su condena y que lo exculpen de los asesinatos cometidos. Marco, además de a Paula y Sibora, trató de agredir a su exmujer con un cuchillo en plena calle.