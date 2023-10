Crímenes de Manzanares: las palabras de un testigo que han hecho que lo investigadores sospechen de él

El hombre que compró la finca que pertenecía a Juan Miguel Isla mediante un contrato falso ha pasado a ser investigado después de que en su declaración como testigo dijera palabras que resultaran sospechosas a los investigadores.

Para contextualizar lo sucedido, cuando Juan Miguel Isla desapareció en verano de 2022, Antonio Caba, que era la última persona que lo había visto, acababa de adquirir una propiedad suya. Esa propiedad se la vendió, a su vez, a un hombre que era camarero de profesión y con el que firmó un contrato falso.

Según este hombre, que ya declaró ante el juez, él era consciente de la falsedad del documento. "Ese contrato es falso total. Todo eso lo ha hecho Antonio Caba y me metió ahí... Me dijo: esta casilla va a ser para ti", comentó ante el magistrado en alusión a la casa que había dentro de la finca de la víctima.

Además también detalló que una vez obtuvo la construcción le llamó especialmente la atención la obsesión que tenía Antonio Caba con limpiarlo todo con aguarrás.

En ese momento Antonio Caba ya había acabado con Juan Miguel Isla pero no sería hasta un año después cuando la Guardia Civil daría con su cadáver y detendría a Caba como principal sospechoso de su muerte. Aunque Caba lleve varios meses en prisión nunca ha confesado el crimen.

El motivo por el que el hombre que compró la casetilla de la finca ha pasado a ser investigado se debe a que durante su declaración explicó que "sabía que Miguel Isla estaba desaparecido, pero yo nunca imaginaba que ese hombre iba a estar como iba a estar".

Esta frase, que a priori no tiene mayor relevancia, llamó la atención a quienes estaban en la sala ya que cuando él adquirió la finca Juan Miguel Isla llevaba seis días desaparecido pero casi nadie lo sabía. Su caso no había sonado entre los vecinos de Manzanares, por eso es extraño que él supiera que no se conocía su paradero.

Esta declaración ha provocado un giro en la investigación del caso de los asesinatos de Manzanares ya que hay sospechas de que este hombre pudiera haber sido, al menos, cómplice de uno de los crímenes. Por este motivo tendrá que volver a declarar en el juzgado en los próximos días, pero ahora como imputado.