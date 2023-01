¿Qué le pasó a Natalia Hernández, la joven desaparecida en el aeropuerto de La Palma?

Natalia Hernández desaparecía el 24 de octubre en el aeropuerto de La Palma, situado en Villa de Mazo, un municipio perteneciente a Santa Cruz de Tenerife.

A la chica, de 34 años y procedente de Madrid, nunca llegó a salir del aeropuerto, o al menos no se tiene constancia de ello. Tampoco recogió su equipaje de la cinta transportadora.

Se había desplazado a la isla para trabajar en un hotel en el que había sido contratada previamente a su viaje. Cuando su familia denunció que no sabían nada de ella, 17 días más tarde, la Policía Nacional pudo comprobar, en primer lugar, que Natalia sí había llegado al aeropuerto porque pasó el control de pasajeros. También confirmó que la oferta de trabajo que la hizo desplazarse hasta allí era real.

El motivo por el que la familia no denunció antes su desaparición se debió a que Natalia es una persona con una vida muy itinerante, que suele mudarse con frecuencia porque trabaja por temporadas, por eso no se extrañaron de que la chica no contactara con ellos durante unos días.

De hecho, ni siquiera sus familiares y amigos más cercanos sabían que se iba a Tenerife para trabajar. Las únicas personas que conocían las intenciones de la joven eran los vecinos del camping de Madrid en el que Natalia vivía.

Su amiga Ana, en una entrevista realizada a Espejo Público, comunicó que era muy extraño que Natalia no les hubiera dicho nada y señaló que hacía poco había tenido una ruptura algo difícil que la tenía un poco perdida.

Desaparición voluntaria

Hasta el momento, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Los Llanos de Aridane ha determinado que la desaparición pudo ser voluntaria, según la información con la que cuentan. Aunque esta sea, por ahora, la hipótesis principal, el Instituto Armado ha confirmado que el protocolo de búsqueda se ha activado y que la investigación seguirá su curso.

De igual modo, desde el mismo organismo han dejado claro que si encontraran a la persona a la que buscan, tienen la obligación de anunciárselo a los denunciantes y en caso de que la chica no quiera que conozcan su paradero, esto deberán respetarlo y se mantendrá en privado.

No hay secreto de sumario

A pesar de que en un primer momento la familia creyó que la investigación había sido declarada secreta debido a la opacidad y falta de informaciones que recibían de la Policía, desde el cuerpo han explicado que la investigación no se encuentra bajo secreto de sumario. “La inexperiencia en este tipo de procedimientos dio lugar a equívoco y ahora hemos ratificado con la Guardia Civil que nunca se estableció un secreto de sumario”, agregan.

Han pasado más de dos meses desde que a la chica se le perdió la pista por eso ahora su familia pide la colaboración ciudadana para poder averiguar su paradero y qué le pudo pasar.

Natalia mide 1,68 metros. Es de complexión delgada, de pelo rubio y ojos azules. Tiene un piercing en la nariz y un tatuaje en el hombro derecho. El día se su desaparición llevaba unos pantalones y un abrigo oscuros y unas zapatillas deportivas de color rosa.

SOS Desaparecidos ha compartido dos números de teléfono para contactar en caso de tener alguna pista:642 650 775 y 649 952 957.