“Si Daniel hubiera confesado todo no habría pena de muerte”, habla un fiscal sobre Daniel Sancho

Álvaro López, periodista de Telecinco, ha tenido la oportunidad de entrevistar al fiscal tailandés Poramate Intarachumnoom.

“Daniel Sancho compró los cuchillos y el resto de material y lo hizo con anticipación. Dicen que compró los cuchillos para cocinar y, lo siento, pero no”, dice, tajante, en su intervención. Y, además, argumenta: “Por ejemplo, compró docenas de bolsas negras. ¿Qué se cocina con tantas bolsas? Las compró para prepararse y tirar ahí los restos del cadáver”.

En relación a la pregunta del periodista sobre la posible causa de la muerte a la que hace referencia Daniel Sancho para demostrar que todo fue un accidente y que Arrieta se golpeó la cabeza y fue eso lo que lo llevó a morir, el fiscal sostiene que “si realmente se trata de una muerte por homicidio accidental, eso solo conlleva unos pocos años de cárcel en comparación con lo que le puede esperar ahora” y además insiste en que no se conoce la causa de la muerte “y como los forenses no lo pueden demostrar con exactitud no es parte fundamental de la causa. Le aseguro que la Fiscalía tiene todo lo necesario para acusar a Daniel frente al tribunal”.

Respecto al motivo que los llevó a tener la disputa que acabó con un trágico final el fiscal asegura que conocen que Daniel quería dejar la relación y Edwin se negó a ello. Explica que si bien es cierto que Daniel pudo actuar en defensa propia, lo lógico habría sido que hubiera informado de inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad de lo que había sucedido. “Sin embargo su primera denuncia fue que su amigo había desaparecido y tardó en reconocer los hechos”.

Con su estrategia la defensa busca que a Daniel Sancho lo condenen por homicidio (15 años) y por profanación de cadáver (1 año). Sin embargo Intarachumnoom asegura que “16 años de condena es la última sentencia posible” y no cree que se vaya a dar “porque eso correspondería a un homicidio imprudente” y existen pruebas que demuestran lo contrario. Por último el fiscal insiste en que “si Daniel hubiera confesado todo no habría pena de muerte”.

Hay muchas cámaras de seguridad que grabaron el recorrido de Daniel Sancho antes y después del crimen y la Fiscalía se ha encargado de reunir a todos los testigos con los que Daniel interactuó en esas horas para confirmar que existía una intención de acabar con su compañero.

“A nivel forense ni Daniel Sancho ni Edwin Arrieta tienen ninguna lesión definitiva ni importante para determinar la causa de la muerte”. En Tailandia, a diferencia de España, los actos preparatorios de un crimen (como la compra de bolsas y cuchillos) son punibles. Es decir, que se tienen en cuenta a la hora de determinar la comisión de un delito.