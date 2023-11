Estos son los argumentos de la Fiscalía ante el intento de Daniel Sancho de demostrar su inocencia

A pesar de que Daniel Sancho se declaró no culpable de tres de los cargos que se le imputaban (el de asesinato premeditado y el de sustracción de documentación) el escrito de la Fiscalía contra el chef español es claro: “Mató a Edwin Arrieta con premeditación. Enterró, ocultó y destruyó su cadáver y le sustrajo documentos a la víctima”.

El próximo 27 de noviembre el ministerio público entregará su informe al juez. El fiscal se basa en las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado en el que Sancho compró cuchillos y bolsas de basura como prueba ineludible de su escrito. Según recoge, un día antes del crimen Daniel compró material para descuartizar a su víctima. Además, las cámaras de seguridad que también hay por toda la isla grabaron al chef recorriendo hasta 26 lugares de Koh Phangan en solo cinco horas.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta habían reservado un hotel para alojarse durante su estancia en Tailandia pero Sancho, cuando llegó a la isla, alquiló otro más apartado y discreto. Se trataba de un hospedaje con bungalows donde, prácticamente, no había vecinos y en el que era muy difícil escuchar algo desde fuera. Es aquí donde el joven español llevó a Edwin y donde acabaría después con su vida.

Cuando éste fue detenido por su presunta implicación en el crimen, el hijo del actor Rodolfo Sancho confesó los hechos ante la Policía, en inglés y sin un abogado presente. “Soy culpable pero yo era el rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, pero una jaula”, le dijo a los agentes.

Por este motivo la Fiscalía contará, como testigos, con los policías que le tomaron declaración para intentar corroborar todas las pruebas contra él. Junto a ellos también intervendrán la dueña de los apartamentos donde tuvo lugar el crimen, la cajera del supermercado donde adquirió los utensilios, la dueña de la tienda donde alquiló la moto con la que se desplazó por la zona así como la propietaria del kayak que también arrendó para dejar algunos de los restos de la víctima en el mar.

Por último también declarará el primer abogado que se le asignó a Daniel Sancho, Khun Anan, con quien el acusado mantuvo las primeras conversaciones sobre el crimen y que fue posteriormente despedido por desavenencias con la familia Sancho.

Argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía tailandesa insiste en la premeditación del joven español para acabar con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Argumentan que aunque, si bien es cierto que no usó los cuchillos que había comprado el día anterior al crimen, sí empleó todas las bolsas y gomas que había adquirido. También hacen hincapié en que no existe nada que justifique esa segunda reserva de hotel a un espacio mucho más tranquilo y apartado, algo que no estaba pactado con el colombiano.

Aunque no se conozca la causa exacta de la muerte y esto lo esté utilizando la defensa para explicar que Edwin se golpeó la cabeza accidentalmente y así perdió la vida, la Fiscalía sostiene que tampoco queda demostrado que esa sea la causa de la muerte, por tanto se descartaría esa justificación del acusado.

Y por último recuerdan desde el ministerio público que Daniel Sancho llegó a hacer una confesión inicial a la Policía nada más ser detenido en la que aceptó que hubo premeditación, hablando en un perfecto inglés.

Por el momento Daniel no cuenta con representante en Tailandia porque los demás abogados que se le han asignado o bien han sido despedidos o bien han rechazado el caso por estar en desacuerdo con la estrategia de la defensa del equipo de abogados