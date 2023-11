Qué es el trastorno mental transitorio que pudo tener Daniel Sancho cuando cometió el crimen

El pasado mes de octubre la Fiscalía tailandesa entregó su escrito de acusación del crimen de Edwin Arrieta cometido por Daniel Sancho a las Cortes. Desde entonces las partes (acusación particular y defensa) han estado trabajando en ello para elaborar una estrategia de cara al juicio que podría celebrarse en unos meses en el país surasiático si todo va según lo previsto.

Mientras que la acusación particular va a solicitar la cadena perpetua para el acusado de haber asesinado a Arrieta, la defensa está siguiendo una línea estrátegica basada en demostrar que Daniel no cometió un asesinato sino un homicidio imprudente (penado con 15 años de cárcel en Tailandia).

Para ello, el equipo de abogados de Marcos García Montes se apoya en hacer ver que el chef español fue coaccionado, vejado y amenazado por Edwin Arrieta y que, como consecuencia de una pelea en la que el cirujano colombiano llegó incluso a intentar agredirlo sexualmente, Daniel Sancho actuó en legítima defensa y bajo los efectos de un trastorno mental transitorio.

Trastorno mental transitorio

Según la Real Academia Española el trastorno mental transitorio en un trastorno psíquico pasajero, que no perdura en el tiempo y que se presenta a modo de obcecación o arrebato mediante el cual la persona que lo experimenta puede llegar a cometer un delito “sin comprender la ilicitud del hecho”.

Este trastorno, que no es una enfermedad sino algo que aparece de forma ocasional puede producirse por algo que haya en la persona (una base patológica) o por algún factor externo, como por ejemplo, el consumo de drogas o fármacos.

Este tipo de trastorno aparece recogido en el Código Penal español, en el párrafo 2º del artículo 20, 1º y puede funcionar como eximente a la hora de ser condenado. Es decir, una persona que alegue que actuó bajo los efectos de este trastorno podría llegar a ser inimputable. En ocasiones lo que sucede es que se tiene en cuenta que se actuó a modo de arrebato y se reduce un poco la condena, pero no se llega a absolver a quien cometió el delito.

Caso concreto de Daniel Sancho

En el caso del crimen cometido por Daniel Sancho, él se declaró no culpable de haber cometido un asesinato premeditado y no culpable de haberle sustraído su documentación. Si reconoció, sin embargo, que desmembró su cuerpo y trató de ocultarlo. La defensa insiste en que antes de matar a Edwin Arrieta éste intentó agredir sexualmente a Sancho.

Eso los llevó a discutir y, posteriormente, a una pelea física mediante la que Arrieta se golpeó la cabeza y perdió la vida. Al no encontrar todo el cuerpo la causa exacta de la muerte no se ha podido determinar, por tanto se agarran a ese argumento para demostrar que Sancho no planeó la muerte de su compañero.

Si, además, como consecuencia del intento de agresión y la posterior pelea se tiene en cuenta que el chef español actuó con esta alteración psíquica, la pena por el crimen cometido en Tailandia podría reducirse considerablemente en caso de que el juez lo crea.

Qué pasará ahora

Por el momento todas las partes están a la espera de conocer la decisión del juez. Si considera plausibles los argumentos de la Fiscalía y la Policía en los que se acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado, deberá poner fecha al juicio por el caso. Esto podría ser en unos cuatro meses.

Si, por el contrario, considera que hay indicios de que Sancho no asesinó a Arrieta sino que lo mató sin planearlo, ordenará una segunda investigación del caso y esto podría provocar una demora en la resolución de hasta seis años.