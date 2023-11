Este es el motivo por el que los abogados tailandeses no quieren defender a Daniel Sancho

Desde que tuvo en sus manos el escrito de acusación, el equipo de Marcos García Montes, el abogado español que lleva a cabo la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, marcó una clara línea estratégica: no reconocer el asesinato de Edwin Arrieta y centrarse en que Daniel Sancho cometió un homicidio imprudente, fruto de una pelea con el colombiano.

Para ello el equipo de letrados va a centrar su defensa en sostener que Edwin Arrieta trató de agredir sexualmente a Daniel Sancho y que, como consecuencia, se inició una disputa en la que el chef español actuó en legítima defensa, con un trastorno mental transitorio y bajo coacción, amenazas y vejaciones del colombiano hacia él por querer acabar la relación.

Esta estrategia ha dado lugar a que ayer, 13 de noviembre, a primera hora de la mañana en Tailandia, Daniel Sancho se declarara no culpable ante el juez de los cargos de asesinato premeditado (castigado con pena de muerte en el país) y de sustracción de documentos (para evitar que identificaran el cuerpo de su compañero).

Sí se declaró culpable, sin embargo, de haber desmembrado y ocultado su cadáver, algo que está penado con un año de cárcel en Tailandia. Con esto lo que el chef español pretende es que, o se le absuelva, o se le condene por haber cometido un homicidio imprudente y que se descarte la idea de que planeó matar a Edwin Arrieta. De conseguirlo es posible que solo tuviera que cumplir una condena de 16 años de prisión.

Cómo justifican que fue un homicidio

Para justificarlo se agarran a que, puesto que no se encontraron todos los restos del cuerpo de la víctima no se conoce la causa exacta de la muerte y, por tanto, no se puede demostrar que no murió de un golpe accidental tras la pelea. De hecho, en los restos que encontraron lo que sí quedó claro fue que Edwin había recibido un impacto en el cráneo, por lo que esto coincidiría con la versión de Sancho.

Otro hilo del que tiran es que para descuartizar a la víctima, Daniel Sancho empleó cuchillos que había en la habitación, pero no hay pruebas de que usara la sierra y otros elementos cortantes que había adquirido el día antes en el supermercado.

El encausado sostiene que esos utensilios los compró para cocinar. Tanto la Policía como la Fiscalía argumentan que los adquirió para matar a Arrieta pero no hay pruebas claras de que los empleara en el crimen.

Problemas con los abogados

A pesar de que el equipo de García Montes y el acusado tienen muy clara cuál va a ser su defensa, necesitan para ello a un letrado tailandés que los acompañe en el juicio.

Puesto que el caso ha adquirido mucha fama en el país surasiático, especialmente después de conocerse que el joven se había declarado no culpable, los letrados españoles están teniendo dificultades para dar con un abogado que quiera seguir adelante con la estrategia que ellos han planteado desde España. De esta forma ya han sido tres los abogados que han acabado siendo despedidos o, directamente, han rechazado defender este caso por no considerar verosímil la estrategia que quiere llevar a cabo el equipo de García Montes.

Krit Sudthanom, el último letrado en rechazar la defensa de Daniel ha explicado a los medios que el joven “tiene derecho a confesar que no lo hizo pero nosotros le insistimos en que si confiesa, toda la pena que le impongan será reducida a la mitad”.

Ha aclarado, además, que “si decide no confesar y cambiar su declaración la pena que recibirá va a ser muy dura y con pocas opciones de obtener beneficios de reducción”. Según el jurista esto se lo explicaron varias veces a los abogados españoles de Sancho pero aun así no quisieron seguir trabajando con él porque no quiso seguir la estrategia que ellos plantean desde España.

“Su equipo de abogados quería que tradujera todos los documentos al español y que buscara las pruebas que fueran necesarias para ir en contra de la Fiscalía y la Policía y yo soy un abogado de oficio y esta tarea no me corresponde a mí”, ha aclarado Sudthanom.

El próximo 27 de noviembre se celebrará una nueva vista, en la que tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas en el proceso contra el español.