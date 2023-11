Óscar es el culpable de la muerte de Esther López según el informe de la Guardia Civil

El informe presentado por la Guardia Civil, de una absoluta precisión sobre la consecución del crimen de Esther López, tiene un total de 450 páginas en las que se detalla, de forma pormenorizada, qué le pasó a la joven la noche de los hechos. En él señalan de forma directa y clara a Óscar, amigo de la familia y principal investigado del caso.

La desaparición de Esther López fue considerada, inicialmente, de alto riesgo. Esta calificación cambió como consecuencia de que Óscar explicó a la Guardia Civil que la chica solía desaparecer con frecuencia. Estos datos aparecen recogidos en la página 2 de dicho informe.

Cronología del crimen

La descripción que la Guardia Civil hace en su informe sobre la muerte de Esther López no es ni accidental ni imprudente. A él ha tenido acceso Alfonso Egea en el programa Vamos a ver, de Telecinco.

Según los investigadores el itinerario que se plantea comienza a las 03:22 horas del 13 de enero de 2022. En ese momento Óscar y Esther estaban juntos en la parcela de él. No hubo ninguna parada en mitad de la carretera como el investigado sostuvo, cuando aseguró que ella se había bajado del vehículo porque quería continuar de fiesta.

Tuvieron una pelea

Un minuto más tarde se produce un conflicto entre ambos en el interior de la casa de Óscar y a las 03:26 Esther se marcha de la casa. Según se recoge en el informe él va detrás de ella y la agrede, a una distancia de casi 120 metros de la casa. Ella tiene lesiones previas a su muerte y al atropello.

El atropello

El investigado, tras agredirla, vuelve andando a su domicilio, coge su coche y entonces decide atropellarla a una velocidad de 45 km por hora y siguió acelerando, no frenó. Esto quiere decir que en ese momento Óscar planeó acabar con su vida y se valió de su coche como arma para ejecutar el crimen, lo que significa que se le podría acusar de haber cometido un asesinato. Esa noche había un 79% de luz gracias a la luna y las luces del coche de Óscar estaban en perfecto estado, por lo que no cabe la posibilidad de que no la hubiera visto.

La dejó morir

Esther López, sin embargo, sobrevivió al atropello. Lo que la Guardia Civil determina es que Óscar dejó morir a Esther en la cuneta de la carretera, con una temperatura de 7 grados negativos, mientras estaba al lado de ella sin hacer nada por auxiliarla. No se ha podido determinar con exactitud de cuánto fue ese tiempo.

Óscar ha sido llamado a declarar el próximo 15 de diciembre. Junto a él también tendrán que volver a declarar los otros dos investigados por el caso, uno de ellos señalado por el propio Óscar. Previsiblemente tras su declaración y en base a la contundencia de este informe, estos dos hombres queden fuera de la investigación.

Existe la posibilidad de que, tras la intervención de Óscar, el investigado entre en prisión si la jueza considera que hay indicios suficientes para inculparlo hasta que se celebre el juicio.

Inés López, hermana de la víctima, ha criticado en el programa Vamos a Ver que no lo hayan detenido ya cuando hay un informe que lo señala de forma tan directa y lamenta tener que esperar un mes para saber qué va a pasar. Aunque agradece todo el trabajo de los investigadores siente que los resultados han tardado mucho en llegar mientras tenían que lidiar con ver al principal investigado haciendo vida con normalidad.