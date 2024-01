“Hola, soy el asesino de los tres hermanos de Morata”: las primeras hipótesis sobre el móvil del crimen

La Guardia Civil de Arganda del Rey ha detenido a un hombre de 42 años por presuntamente haber participado en el crimen de los tres hermanos de Morata de Tajuña.

El hombre se entregó voluntariamente en torno a las 00:30 horas de anoche en el cuartel de la Guardia Civil de esta localidad madrileña porque era allí donde el individuo tenía un comercio. A su llegada a dependencias de la Benemérita el sospechoso habría dicho: “Hola, soy el asesino de los tres hermanos de Morata”.

Este hombre, de origen pakistaní y al que se le conoce como ‘el Negro’, habría tenido una habitación alquilada en casa de los tres hermanos y se había convernito en uno de los principales sospechosos en la investigación. De hecho este podría haber sido el motivo de que se haya entregado ya que muchos vecinos lo estaban señalando directamente a él.

Supuestamente las mujeres habrían comenzado a pedirle dinero como consecuencia de la estafa amorosa de la que estaban siendo víctimas. Amelia y Ángeles, que era como se llamaban las hermanas, le habrían pedido hasta 60.000 euros a este individuo bajo la promesa de que le devolverían el doble cuando el supuesto militar les pagara el dinero que les debía a ellas.

Ya en verano del pasado año ‘el Negro’ agredió a Amelia con un martillo que en el momento del impacto contra su cabeza se rompió, lo que pudo hacer que la mujer se salvara. En esa ocasión el hombre le estaba reclamando su dinero. Tras la denuncia de la mujer y la celebración de un juicio rápido el hombre fue enviado a prisión, donde ha permanecido hasta este enero.

Las hipótesis sobre la muerte

Ha sido supuestamente durante un permiso penitenciario cuando el hombre habría vuelto a casa de los hermanos y habría cometido el asesinato. Sin embargo los investigadores creen que éste no estaba planificado y que ‘el Negro’, en realidad, quería reclamarles el dinero que le debían y que todo se debe a un ajuste de cuentas. Por el momento no han descartado ninguna hipótesis y están a la espera de que el presunto autor material de los hechos declare y explique el móvil del crimen.

Tras una minuciosa inspección ocular por parte del grupo de Homicidios, lo que se baraja hasta ahora es que este individuo debió entrar en disputa con las hermanas y tras una pelea acabó con la vida de una de ellas sin haberlo planeado y luego habría considerado matar a los otros dos hermanos dadas las circunstancias.

No obstante lo que se ha observado es que el hombre habría entrado con una copia de la llave de la casa ya que la cerradura no estaba forzada y la puerta se encontraba cerrada. Tras cometer el crimen trató de quemar la vivienda pero al no conseguirlo, apiló los cuerpos y cerró la casa a cal y canto, bajando las persianas y dejándolo todo oscuro.

La Guardia Civil está a la espera ahora de conocer la data de la muerte, ya que previsiblemente las víctimas llevarían un mes sin vida cuando fueron encontrados sus cuerpos.

Una pistola de fogueo

Durante la inspección la Guardia Civil halló una pistola de fogueo en la casa que estaba cuidadosamente guardada en un cajón. Los agentes sospechan que este arma la tuvieran para defenderse ya que habían contraído muchas deudas no solo con conocidos sino con prestamistas fuera de la legalidad y, posiblemente, querían poder defenderse con la pistola en caso de tener problemas.

Por el momento la investigación continúa abierta y en este momento está centrada en conocer si el crimen de los hermanos de Morata de Tajuña fue un homicidio o un asesinato.