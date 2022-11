El Chicle se declara inocente de la presunta violación a su cuñada hace 17 años

En la mañana del 22 de noviembre ha tenido lugar el juicio contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, por violar presuntamente hace 17 años a la que entonces era su cuñada, hermana gemela de su mujer y menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar, supuestamente, en una zona aislada del concello de Lousame al que ambos habían llegado en el coche de éste. Allí, el acusado obligó a su cuñada a desnudarse mientras la amenazaba con un cuchillo para luego penetrarla vaginalmente antes de dejarla en las inmediaciones del instituto en el que la víctima estaba matriculada.

Durante su declaración, Abuín ha pedido que le quitaran las esposas aludiendo a su falta de agresividad: “no voy a hacer tontería ninguna, tampoco”. También ha pedido que se le juzgase como José Enrique Abuín y no por su alias. En cuanto al caso, ha dicho que declararía lo que recordase. En declaraciones recogidas por La Voz de Galicia, Abuín recuerda que entonces vivía con su esposa e hijo de 14 meses en el domicilio de sus padres.

En cuanto al día de los hechos, sostiene que a primera hora de la mañana tenía que ir al banco para retirar dinero. “Creo que antes, sobre las 7.45 horas, llevé a mi esposa al trabajo”. Reconoce que tenía problemas económicos y que ese día no tenía para comer ni para pagar la gasolina: “mis padres no tenían dinero para dejarme. Fui a casa de mi tía, pero no me abrieron la puerta”.

Entonces asegura que la relación con su cuñada, Vanessa, no era buena porque se había inventado, según cuenta, que un año antes le había tocado un pecho. Sin embargo esa mañana la llamó porque le debía 20 euros a su padre y quería devolvérselos pero declara que ni la vio ni tuvo relación sexual alguna con ella, consentida o no.

Vanessa, que se encontraba en una sala anexa para evitar cruzarse con su presunto agresor, ha declarado por videoconferencia que éste la obligó a desnudarse y que la penetró vaginalmente mientras la amenazaba con un cuchillo. “Aquella mañana me llamó José Enrique diciéndome que le tenía que dar 20 euros a mi padre. Ya no cogí el bus porque me propuso llevarme. Fuimos a Rianxo y luego me llevó a esa pista junto a una capilla donde pasó todo”, relata. “Cerró el coche, me cogió el móvil y sacó un cuchillo. Me obligó a desnudarme. Me pasó el cuchillo por la garganta y me obligó a hacerle una felación. Me quedé inmóvil esperando a que terminara auello. Luego me amenazó con matarnos a todos si lo denunciaba”, prosigue con un tono nervioso y voz entrecortada.

Cuando llegó al instituto una compañera suya que ha declarado en el juicio la encontró muy afectada y ésta le confesó que la habían violado. Algo que también le contó a quien entonces era su pareja y que también ha podido declarar ante el juez.

Durante la vista también han intervenido la forense que elaboró el informe a la víctima en el año 2005 y que asegura que el cuchillo que presuntamente Abuín deslizó por la piel de Vanessa Rodríguez no tuvo por qué dejar marca, así como dos facultativas del Instituto de Medicina Legal. Éstas consideran que el estudio que se le realizó al presunto agresor presenta contradicciones y está sesgado. “Vanessa no tuvo apoyo familiar y se vio obligada a vivir una realidad que no quería. Recuperó la relación con el agresor y su hermana en una claudicación para no verse apartada”, añaden.

La primera sesión del juicio por el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel para El Chicle, que se le añadirían a la condena que ya cumple, ha finalizado en torno a las 14.00 del 22 de noviembre.

Declaraciones del padre de Diana Quer

Antes de la vista el padre de Diana Quer, el empresario Juan Carlos Quer, se ha presentado en la Audiencia Provincial de A Coruña en nombre de su hija y ha lamentado, ante los medios de comunicación, que cuando la justicia “no llega, o llega tarde y mal” para los agresores, “siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias”.

Juan Carlos Quer ha indicado que si Abuín Gey hubiese cumplido condena hace 17 años por la violación por la que ahora se le juzga, la vida de Diana "no hubiese finalizado, desafortunadamente, del modo en que finalizó".

Ha asegurado que, además de educación, deben endurecerse las leyes para este tipo de depredadores sexuales y que su intención, estando ahí, es dar voz a su hija y que se haga justicia.