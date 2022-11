El Chicle violó a una menor hace 17 años con el mismo modus operandi que cuando mató a Diana Quer

Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, fue condenado en diciembre de 2019 a prisión permanente revisable por violar y asesinar a Diana Quer; a cinco años por secuestrar e intentar violar a otra chica en la localidad coruñesa de Boiro y a otros dos años y medio de prisión por tráfico de drogas. Entre el 22 y el 24 de noviembre de 2022 volverá a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña por violar a su cuñada hace 17 años cuando ésta era menor de edad. El modus operandi de El Chicle ha sido parecido en todas sus agresiones hacia mujeres, hecho que hizo que la jueza lo calificara de depredador sexual cuando fue condenado por el asesinato de la joven madrileña, Diana Quer. Las secuestraba, les quitaba el móvil y las agredía sexualmente.

El 17 de enero de 2005, Enrique Abuín llamó a su cuñada, hermana gemela de la que entonces era su mujer, en torno a las 8 de la mañana para preguntarle si había cogido el autobús para ir al instituto. Le pidió que se acercara hasta donde estaba él para darle dinero que le debía a su padre. Cuando ésta apareció el le sugirió que se metiera en su coche, un Fiat Bravo, para ir juntos al cajero a por el dinero para luego poderla dejar en la puerta del centro educativo. Ésta accedió y se sentó junto a él, en el asiento del copiloto. El Chicle, sin embargo, no fue al cajero sino a un lugar aislado, hacia el que se desplazó a gran velocidad, que pertenece al Concello de Lousame. Allí detuvo el motor y le pidió a la víctima que le diera su teléfono para evitar que pidiera auxilio, algo que también hizo con Diana Quer y con la joven de Boiro a la que intentó violar. Cerró el coche por dentro y le exigió a su cuñada que se desnudara mientras la amenazaba con un cuchillo de unos 20 centímetros de largo. Ésta obedeció, atemorizada. Entonces le pidió que se pusiera un camisón que él llevaba y tras intentar, sin éxito, que le realizara una felación, éste se puso encima de ella y la penetró vaginalmente. Según relató la víctima, el acusado llegó a deslizar el cuchillo por el cuerpo de ella e incluso a presionarla con él para amedrentarla. Tras la violación le pidió que volviera a vestirse y la llevó a las cercanías del instituto. Antes de que la víctima se bajara del vehículo, El Chicle le advirtió que si decía algo a alguien la mataría a ella y a toda su familia. Además le dijo que si la había agredido había sido por chivarse a su hermana de haberle tocado un pecho unos meses antes.

A pesar de la amenaza, la que entonces era cuñada del Chicle acudió a sus padres y posteriormente denunció la violación ante la Guardia Civil. Abuín Gey fue detenido y pasó casi cuatro meses en prisión preventiva, pero la hermana de la víctima nunca quiso creerla por lo que inventó una coartada para que éste fuera puesto en libertad. Nunca fue juzgado por los hechos. Sin embargo, tras la aparición del cadáver de Diana Quer fue el propio instituto armado el que solicitó al Juzgado de Instrucción número 2 de Noia que reabriera el caso porque veía similitudes que hacían que, ahora sí, hubiesen pruebas para sentar en el banquillo al Chicle por este asunto.

El delito prescribía en dos años

El delito por el que el Chicle será juzgado, por tratarse de una violación, prescribía a los 15 años de haberse cometido. El caso fue reabierto en el año 2018, a los 13 años de haberse dado la agresión, por lo que estaba a punto de ser archivado de manera definitiva. No sucede lo mismo con los otros delitos que se desprenden del testimonio de la cuñada del Chicle, ya que tanto los abusos sexuales que habría sufrido en el 2004 cuando le tocó presuntamente el pecho por encima de la ropa, como las amenazas con las que la intimidó para que no contara la violación prescribieron en el 2010, por lo que el acusado ya no puede ser juzgado por ellos.

La Fiscalía ve ahora probado que José Enrique Abuín cometió un delito de agresión sexual con penetración vaginal y que, además, existen las agravantes de prevalimiento, ya que la víctima era menor, y de haberse valido de un arma blanca para intimidar a la chica. El Ministerio Público pide, además, una indemnización para la víctima de 30.000 euros por daños psicológicos ya que considera que su relato sobre los hechos es consistente. El juicio por el que se juzga la violación de El Chicle hacia su cuñada se celebrará los días 22 y 24 de noviembre de 2022. A pesar de estar condenado a prisión permanente revisable a éste se le pueden añadir más año a su pena. No se tiene certeza de que éste se vaya a declarar culpable puesto que en todas las vistas anteriores el acusado ha mantenido su inocencia.