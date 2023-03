“Se mueve por sus deseos”: habla la psiquiatra que examinó al asesino de Lardero

La psiquiatra que evaluó a Francisco Javier Almeida, acusado de violar y matar al pequeño Àlex en Lardero, ha afirmado durante su declaración en el juicio, el jueves 23 de marzo, que no se detectó ninguna alteración psicocognitiva en el encausado. Comprobaron que recuerda bien lo que sucedió, que habla bien y que entiende y comprende.

Este examen psicopatológico fue realizado cuando el presunto asesino fue trasladado a la cárcel de Segovia desde la de Logroño. Así, la médica ha indicado que no padecía ninguna enfermedad mental y que conocía que lo que estaba haciendo era ilegal.

La profesional ha subrayado, que en el momento de la exploración psiquiátrica, realizada a primeros de noviembre de 2021, Almeida “conoce la ilicitud del hecho y se mueve por sus deseos, su voluntad y su convicción”, en datos recogidos por Caso Abierto.

Esta médica ha declarado por videoconferencia en la cuarta jornada del juicio con tribunal popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Logroño contra Almeida por unos hechos ocurridos el 28 de octubre de 2021.

La doctora ha indicado que, tras el reconocimiento psiquiátrico realizado a Almeida en el Instituto de Medicina Legal de Segovia, no se encontraron “elementos de juicio científico para aseverar que tenía alteradas sus capacidades volitivas y cognitivas por intoxicación etílica o una alteración mental”.

En ese examen, ha proseguido, se valoró su capacidad de recuerdo y no encontraron “ninguna alteración a nivel mental que implique falta de memoria, otra cosa es lo que él diga”, pero ha constatado que no tenía ninguna alteración en la atención y la consciencia. El encausado, sin embargo, declaró durante la primera sesión del juicio que no se acordaba bien de lo que había pasado, que tenía una especie de nebulosa en su cabeza.

También ha recalcado que, tras evaluarlo, constató que “no tiene ninguna alteración mental, más allá de un insomnio que dice él que padece por estar en prisión”, ya que asegura dormir mal por tener pánico a que los compañeros le puedan hacer algo estando en la cárcel.

El 29 de octubre de 2021, un día después de los hechos, el acusado pidió ser evaluado por un facultativo ya que creía tener alguna enfermedad mental que lo llevaba a actuar así. La psiquiatra que lo examinó posteriormente también revisó el parte médico que le hicieron entonces.

Almeida comunicó que "le dolía un costado porque le habían dado una patada", pero este informe detalla que "no hay lesiones físicas", no hace referencia a ninguna alteración mental y el médico que le asiste tampoco recoge ningún signo externo de intoxicación etílica, ha precisado la psiquiatra que ha declarado en el juicio.

Almeida también dijo en su declaración que había estado bebiendo cerveza toda la mañana. Esto no solo lo ha negado el parte médico sino los propios agentes que acudieron a socorrer a Álex, ya que no vieron en él la actitud de una persona ebria ni olía a alcohol.

Además en este informe inicial ya quedó constancia de que pidió su medicación para la tensión. "Se acuerda de que padece una enfermedad crónica y tiene conciencia plena de su propia persona, quiere estar bien", ha constatado esta psiquiatra, por lo que ha descartado "una descompensación mental o la pérdida de contacto con la realidad".

También han testificado como peritos varios profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, por videconferencia desde Las Rozas (Madrid), quienes fueron los encargados de analizar los restos biológicos y fluidos encontrados en el cadáver del pequeño y las muestras enviadas tras su autopsia.

Estos expertos han confirmado que la muerte se produjo por asfixia, debido a la presencia de numerosas hemorragias en los pulmones; y las lesiones en la laringe demostraron que se aplicó una fuerza considerable, algo que quedó demostrado al ver los moratones que el pequeño tenía en la boca cuando lo encontraron los agentes.

El fiscal, la acusación particular formada por la familia del pequeño y la acusación popular, en nombre de la Asociación Clara Campoamor, piden para el acusado la prisión permanente revisable por un delito de asesinato y 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual. Su defensa sigue solicitando la absolución.

Este viernes, 24 de marzo, están previstas más periciales psicológicas, la reproducción de las grabaciones realizadas a los menores que jugaban en el parque con Álex y otras pruebas fotográficas