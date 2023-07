¿Cuál fue el móvil del tiroteo que ha acabado con dos personas en Albacete?

El tiroteo que tuvo lugar el pasado miércoles, 12 de julio, por la noche en el que dos personas fueron asesinadas sigue investigándose. Al parecer el origen del enfrentamiento estaría en una disputa previa entre dos mujeres que pidieron ayuda a sus maridos para que intervinieran y éstos acabaron a tiros. Hay, por el momento, tres personas detenidas.

El marido de una de las mujeres que había discutido, de 42 años, se acercó hasta una vivienda en la que se encontraban otros tres hombres. Allí recibe un disparo y muere en el acto. Perdió la vida, en realidad, por una bala perdida disparada por su propio hermano, que es el que tendría el arma de fuego encima. Este hombre que porta la pistola sigue disparando y le da a otro hombre de 33 años, que pertenecería a la otra familia y que acaba muriendo en el hospital. El padre de este hombre de 33 años también resulta herido en la mano por intentar parar la bala que iba hacia su hijo.

Ayer, 13 de julio, se efectuaron hasta tres registros en la zona, uno de ellos donde se produjo el tiroteo, en busca del arma que se utilizó, que en un principio se pensó que era una escopeta pero luego se desmintió esta información. Sin embargo, fuentes cercanas al caso han confirmado que no encontraron nada.

Está previsto que esta misma tarde los tres detenidos declaren y que en las próximas horas pasen a disposición judicial. Estas tres personas son el hermano del hombre de 42 años, que es quien tenía el arma de fuego, y el hermano y el padre de la víctima de 33 años.

Lo que ahora intenta esclarecer la Policía Nacional es cuál es el móvil de la disputa entre las dos mujeres. Una de las hipótesis con las que se trabaja estaría relacionada con el tráfico de drogas.

De las personas implicadas hay una de ellas con antecedentes que había salido de prisión hacía poco y llevaba algunos días en libertad por un delito contra la salud pública.

Pedro Montes, abogado de los detenidos, defiende que sus clientes no llevaban ningún tipo de arma de fuego y que además ellos no iniciaron la reyerta. Además critica que la situación podría haber sido más grave si no hubiera sido porque el padre de la víctima de 33 años se interpuso.

El arma de fuego que se empleó debió ser corta porque el agresor la llevaba escondida. En cualquier caso Montes ha explicado que la Policía ha estado recogiendo los numerosos casquillos de bala que se han hallado en el suelo y se llevará a cabo con ellos una prueba de balística para que se pueda demostrar que todos fueron percutidos por el mismo arma y, por tanto, por una única persona.