Los huérfanos del último asesinato machista se quedan sin casa tras perder a su madre

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo en Antella, un municipio de Valencia, cuando un hombre de 44 años acabócon la vida de su mujer realizándole un corte en el cuello. Tras los hechos el agresor llevó a sus tres hijos (dos niñas y un niño) al río Ebro y los intentó ahogar. Fue el niño el que consiguió escapar y dar la voz de alarma sobre lo que estaba sucediendo.

La pareja, que se encontraba en trámites de separación, había estado residiendo en Rocafort hasta que la víctima dispuesta a cortar la relación, se había mudado a Antella donde trabajaba cuidando a personas mayores.

El suceso tuvo lugar en torno a las 15:30 horas en la vivienda familiar cuando el hombre, que está en prisión, asesinó a su mujer de 34 años. Todos ellos eran de origen extranjero.

Apenas unos días después, los hijos de la mujer asesinada, que ahora son huérfanos como consecuencia de la violencia machista, intentaron volver a su domicilio y el propietario del se lo impidió.

El juzgado de Alzira que instruye el caso dio a la hija mayor de Ilham las llaves de la vivienda y los enseres de su madre tras los hechos.Cuando fueron al domicilio a limpiar la casa, que aún tiene huellas del asesinato y restos de la investigación realizada por los agentes de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se encontraron con que no podían acceder porque no entraba la llave.

La mayor de los hermanos, que ya tiene 18 años, ha explicado a Levante- EMV, que la familia vivía en ese inmueble de alquiler y que ahora los dueños del piso les han negado el acceso y han cambiado la cerradura. Esto está completamente prohibido en España, más aun cuando los otros dos hijos de la víctima son menores de edad (tienen 16 y 12 años).

En ningún caso una persona puede ser desalojada de su domicilio de esa manera y menos en el caso de unos menores que según recoge la ley, son víctimas de violencia de género y la legislación les protege.

A preguntas que realizó Caso Abierto a uno de los dueños del piso declaró que les permite “que entren a coger sus cosas pero que no se queden”. El alquiler del piso de este mes de julio está pagado, pero aunque no fuese así, la ley es clara: para desalojar a unos inquilinos debe iniciarse un proceso de alzamiento a través de la justicia y no puede hacerse sin previo aviso, ni siquiera cortar los suministros del hogar como método de coacción.

Qué van a hacer ahora

La hermana mayor de los tres hijos huérfanos no tiene trabajo en la actualidad pero ha asegurado estar dispuesta a emplearse lo antes posible para ayudar a sus hermanos y quedarse en el domicilio que compartían con su madre. Por el momento, el pequeño de 12 años está en casa de una vecina y la mayor y el mediano se encuentran en casa de un amigo de su madre de manera temporal.

Los servicios sociales, explica la joven a Caso Abierto, les han ofrecido distribuirlos por centros de acogida aunque su deseo es que no los separen. Hasta ahora son los vecinos y amigos quienes les están echando una mano con esta terrible situación.