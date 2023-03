Repaso del periplo criminal del asesino de Lardero: dice que quien actuó así no era él

El juicio por la agresión sexual y el asesinato del pequeño Álex da comienzo hoy, día 20 de marzo, en la sede de la Audiencia Provincial de Logroño. En él se acusa a Francisco Javier Almeida, de 56 años, de agredir sexualmente y matar a Álex, un niño de 9 años, en la localidad de Lardero, en La Rioja, el 28 de octubre de 2021.

En la vista, que se celebrará con jurado popular, el tribunal que enjuicia a Almeida está compuesto de nueve personas: seis hombres y tres mujeres, además de dos suplentes. Sus edades están comprendidas entre los 20 y los 66 años y entre ellos hay un músico, un fisioterapeuta, una esteticista, un ama de casa, tres operarios, dos desempleados y otros dos jubilados.

La Fiscalía pide para el encausado la prisión permanente revisable por el asesinato del menor y 15 años de cárcel por agredirlo sexualmente.

Recorrido criminal

Los investigadores consideran que Almeida es un depredador sexual, además de pederaste y tener rasgos de ser un psicópata.

Ya en el año 1989, cuando solo tenía 22 años, agredió sexualmente a una niña de 13 años después de haber suspendido las oposiciones para ser Policía. Cumplió condena por este hecho, hasta 1997, cuando quedó en libertad.

Tan solo un año después, en 1998, volvió a delinquir violando a una joven de 30 años y asesinándola posteriormente. Almeida fue condenado a 30 años de prisión por este delito. El caso fue conocido como ‘el crimen de la inmobiliaria’ por ser el oficio de la chica .

Por aquel entonces el agresor llegó a reconocer los hechos, asegurar que estaba arrepentido de lo sucedido y pedir perdón a la familia de la chica. Poco antes de que cumpliera el total de la pena, Almeida comenzó a tener permisos para abandonar la prisión.

A pesar de que los profesionales que trabajan con Mortadelo, que es como lo conocen en prisión, no creían que éste estuviera preparado para abandonar la cárcel porque no consideraban que se hubiera reinsertado, su situación era apta para que quedara en libertad vigilada. Por eso el 28 de octubre de 2021 Almeida estaba en la calle y volvió a delinquir.

El agresor había alquilado un piso en el año 2020 en Lardero, justo enfrente de un colegio desde el que observaba a los niños jugar, como habían transmitido algunos menores a sus padres. Ya había tratado de persuadir a otros niños y niñas antes de ensañarse con Álex. Al parecer éstos habían comunicado a sus progenitores que un hombre los había tratado de llevar a su casa para enseñarles unos pájaros que tenía.

El 28 de octubre, mientras varios niños celebraban la fiesta de Halloween en un parque cercano a la casa de Almeida, éste atrajo a Álex diciéndole que tenía un perro pequeño en su casa y que podía acompañarlo para darle de comer. Ese día Álex iba disfrazado de La niña del exorcista con una peluca color caoba por lo que los investigadores creen que Almeida pudo confundirlo con una niña.

Cuarenta minutos fue lo que tardaron los padres del pequeño desde que se dieron cuenta de que Álex había desaparecido hasta que supieron el portal en el que vivía su secuestrador. Ya habían llamado a la Policía cuando una amiga del menor les indicó a los adultos en qué edificio había entrado el niño acompañado de un hombre al que no conocía.

Cuando los agentes llegaron al portal timbraron en todos los pisos, pero solo el vecino de la segunda planta les pudo abrir. Al entrar en la vivienda de Almeida se encontraron a Álex en el suelo, inconsciente, y en estado muy grave.

El hombre lo había agredido sexualmente y después lo había asfixiado por la espalda. A pesar de los intentos de los profesionales por reanimarlo éstos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Francisco Javier Almeida fue detenido por los hechos y ha permanecido en prisión desde entonces hasta la celebración del juicio.

El juicio

Durante la primera sesión de la vista, el encausado, que no ha querido decir nada sobre lo sucedido desde entonces, ha comentado al juez que quien actuó no era él, sino una persona que hay dentro de él que habla igual, viste igual y vive en el mismo sitio que Almeida, pero que él no puede controlarlo.

También ha determinado que no pretendía matar al chico y que cuando se dio cuenta de lo que había hecho quiso pedir auxilio, pero no le dio tiempo porque llegó la policía, que lo detuvo de inmediato. “Para mi Álex estaba vivo, yo solo quería pedir auxilio”, ha indicado. Los forenses han detallado que el agresor es perfectamente capaz de distinguir lo que está bien de lo que está mal.

Mientras que el abogado de la defensa pide la absolución total del encausado, la familia de la víctima ha compartido que quiere mirarlo de frente y escuchar cómo va a defenderse de los hechos.

Responsabilidad patrimonial

Los padres del menor podrían pedir responsabilidad patrimonial al Estado por los hechos, que dieron lugar a que un criminal de este calibre estuviera en libertad y volviera a delinquir. Para ello tendrán que esperar a que exista una condena por los hechos, por lo que este tema quedaría emplazado a la espera de que los padres reclamen la celebración de un nuevo juicio.