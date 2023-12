Todas las pistas de la desaparición de Fran en Alzira: desde su marcha hasta el hallazgo de su ropa

Francisco Ausina tiene 41 años y es natural de la localidad valenciana de Alzira. Desde el pasado jueves, 30 de noviembre, su familia no sabe nada de él. Sus allegados no han parado de buscarlo por la localidad y los alrededores en lo que se sospecha que podría no haber sido una marcha voluntaria.

Un accidente con otro vehículo

Fran trabaja en una carnicería situada en la zona centro de Alzira y en sus ratos libres suele acudir de forma regular al gimnasio.

La noche del pasado jueves Fran colisionó en una rotonda del municipio con otro vehículo. Según fuentes municipales, varios testigos han relatado que acto seguido huyó del lugar del siniestro a pie, dejando atrás el coche y sus pertenencias. Aunque a priori se pensó que el accidente, de carácter leve, fuera fortuito, en estos momentos no se descarta que el choque entre ambos coches fuera un ataque.

Tras una noche en la que no supieron nada de él, su familia decidió denunciar su desaparición al día siguiente, el viernes 1 de diciembre.

De esta forma se activó un dispositivo de búsqueda que se ha mantenido durante todo el fin de semana con varias batidas por la zona y sus alrededores. Éstas llegaron a extenderse, incluso, a otras localidades conectadas con Alzira mediante el ferrocarril, pero no encontraron ningún rastro del desaparecido.

El hallazgo de su ropa

Ayer, lunes 4 de diciembre, unos amigos que seguían buscándolo encontraron, durante una de las batidas, algunas prendas de ropa junto al río que, en principio, parecen ser de Fran.

Concretamente hallaron su ropa interior y una camiseta junto al río Xúquer, cerca del recinto ferial de la ciudad y un kilómetro del sitio en el que tuvo lugar el choque entre los dos coches. Tras la aparición de esta posible pista un familiar de Fran ha sido citado para confirmar si se trata de la ropa del desaparecido.

Lo que llama la atención a los investigadores es que cuando los amigos de Fran encontraron sus prendas, éstas estaban secas a pesar de que había llovido antes y de que el lugar en el que aparecieron ya se había peinado en una batida con casi 200 personas. Esto hace pensar a los agentes que alguien pudo depositarlas en la zona con posterioridad y que, por tanto, podría estar detrás de lo que le sucedió a Fran.

Concentración en Alzira

En la noche de ayer, 4 de diciembre, y tras la última pista, varios cientos de personas se concentraron en la ciudad de Alzira para pedir que se intensificara la búsqueda de Francisco Ausina.

La Policía Nacional y la Local, voluntarios de Protección Civil, patrullas de la Guardia Civil, conocidos e incluso piragüistas se han sumado a la búsqueda. Ayer se incorporaron también drones del Servicio de Medios Aéreos.

“Pasan los días y seguimos sin saber qué le ha podido suceder, yo solo quiero saber dónde está mi hermano. No nos gustaría que se olviden de Fran, hemos hecho lo que podemos con nuestros medios y necesitamos la ayuda de los profesionales para ahondar en la búsqueda, especialmente en el río, que es donde se le ha perdido la pista. Hasta el momento no tenemos más datos», manifestaba Alba Ausina, portavoz familiar, durante la concentración.

Por su parte, Carlos Valiente, cuñado de Fran, sentenció: “Agradecemos el apoyo, pero nosotros no podemos hacer nada más. Solo queremos encontrar a Fran, necesitamos una respuesta que nos permita descansar”.