Las cuatro pruebas del informe para defender a Daniel Sancho y su parte controvertida

El informe elaborado por la defensa en España de Daniel Sancho pretende demostrar que el joven español acusado de acabar con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia no planeó el crimen y, por tanto, el delito cometido sería el de homicidio.

De esta manera, el informe consta de cuatro puntos donde desgrana los motivos por los que debería juzgarse a Daniel Sancho, según sus abogados, de haber acabado con la vida de Arrieta sin premeditación.

Uno de los puntos más significativos es que quieren destacar que el cuchillo y la sierra que compra Daniel Sancho antes del crimen no tiene ningún tipo de vinculación con querer acabar con Arrieta sino con su trabajo como chef.

Prueba 1

En el dosier queda argumentado que Daniel Sancho compró el cuchillo y la sierra para usarlos en condición de chef ya que, según recogen, estas herramientas tienen una amplia utilización en la cocina tailandesa. “Dentro de las muchas aplicaciones en cocina, el cuchillo, la sierra y la tabla también se usan para tratar con el durián (una fruta) o abrir cocos, entre otros”. En este punto refieren que Daniel Sancho iba a cocinar a Tailandia y no podía llevar estos enseres en el avión.

Prueba 2

El informe indica que el tipo de sierra comprada no es la más idónea para desmembrar un cuerpo y que de haber querido eso habría adquirido otra. De hecho dentro del dosier aportan una foto de la sierra con la que se tendría que haber hecho para tal efecto.

Prueba 3

Los abogados han considerado apoyar esta teoría aportando una imagen del título que Daniel Sancho tiene como chef. Justifican que su afán con la compra realizada era el de tener utensilios para cocinar en el país asiático.

Prueba 4

Por último indican que las bosas de basura que la Policía tailandesa atribuía a Daniel Sancho son similares a las que compró pero no son las mismas. Además añaden que su uso en Tailandia es múltiple y que podrían servir incluso para protegerse de la lluvia. “No se puede considerar premeditación la adquisición de bolsas de basura ya que en Tailandia no solo se utilizan para la basura, sino que se utilizan como portector para la lluvia, protector de ropa en cocina, cubrir enseres personales en salidas al mar, entre otros.

Controversias del informe

De esta manera el informe argumenta que Sancho se hizo con todo esto para utilizarlo en actividades de restauración y no para terminar con la vida del cirujano. No obstante no hay ninguna prueba de que el viaje realizado por el chef y organizado junto a su amigo Edwin Arrieta tuviera como finalidad cocinar.

Todos los indicios apuntan a que se trataba de un viaje de placer. Además, aunque en el informe argumente a qué se debieron estas compras no justifica la adquisición de cintas para embalar o de las gomas que podría haber usado para atar las bolsas.

La confesión

Algo que pone contra las cuerdas la situación de Daniel Sancho también es la confesión en el momento en el que lo capturaron. Fue el propio joven quien relacionó estas herramientas con el descuartizamiento del cuerpo de Edwin Arrieta.

Lo que dijo en el momento de la reconstrucción del crimen fue que comenzó a llevar las bolsas y la sierra para deshacerse del cadáver.

A finales de este mes se cumplen los 84 días de plazo que tiene la Fiscalía para elaborar un informe y elevarlo al juez que instruye la causa. Sin embargo han pedido que se amplíe 12 días el plazo para seguir investigando y entregarlo al magistrado. Tras esto se podrá conocer, finalmente, cuál será la fecha del juicio.