¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Jeffrey Edward Epstein, nacido en 1953 en Manhattan, Nueva York, gozó de un éxito empresarial notable durante su vida, lo cual le llevó a establecer conexiones con algunas de las personalidades más relevantes de la jet set estadounidense e internacional, como numerosos artistas y productores extremadamente poderosos de Hollywood o incluso presidentes de la superpotencia norteamericana, como Bill Clinton o Donald Trump.

Ahora bien, especialmente desde 2019, año en el cual se le arrestó por cargos federales de tráfico de menores en los estados de Florida y Nueva York en el mes de julio, si algo ha hecho que su nombre cobre especial relevancia en el imaginario colectivo son las múltiples informaciones que con el tiempo se han ido difundiendo sobre sus innumerables actos inmorales, que engloban todo tipo de delitos de índole sexual.

Poco más de un mes después de su arresto, el caso Epstein dio un giro de 180 grados cuando se le encontró en su celda tras, aparentemente, haberse suicidado en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de su Manhattan natal. No obstante, las misteriosas circunstancias de su muerte levantaron aún más sospechas sobre la relevancia de este caso. Algunas teorías (no comprobadas, por otra parte) apuntan a que este suicidio no fue más que una tapadera, ya que se sospecha que Epstein podría haber sido asesinado para evitar que sus testimonios salpicaran aún más a las altas esferas del poder político de Estados Unidos e incluso el mundo entero.

Las últimas informaciones relacionadas con este caso, por otra parte, están directamente relacionadas con la que fue su pareja entre 1994 y 2004, Ghislaine Maxwell, quien se ha confirmado como cómplice de los delitos de Epstein y a quien se ha condenado a 20 años de cárcel por reclutar a cuatro menores con el fin prepararlas para encuentros sexuales con el difunto multimillonario neoyorquino.

Más allá de estas últimas informaciones y de la confirmación de la implicación de Ghislaine Maxwell en la mayoría de delitos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein, es importante repasar la magnitud de este caso enumerando algunos de los delitos de los que este último fue declarado culpable de manera oficial.

¿Cuáles fueron los delitos cometidos por Jeffrey Epstein?

Tráfico de menores.

Tráfico sexual.

Prostitución infantil.

Estupro.

Abuso sexual infantil.

En lo que respecta a procesos judiciales a causa de estos delitos, estos comenzaron allá por 2005 y se extendieron hasta incluso después de su muerte, cuando la justicia estadounidense también decidió abrir casos contra su herencia y patrimonio. Por otra parte, se abrió un proceso judicial en Francia casi dos semanas después de su defunción por la violación y agresión sexual de varias jóvenes, además de acusársele de cargos de asociación delictiva para la comisión de delitos.

En definitiva, este magnate financiero fue en realidad responsable de innumerables delitos de índole sexual, de los cuales aún muchos podrían no haber salido a la luz. Es por ello que, además de gozar de una cobertura mediática mundial más que considerable, el caso de Jeffrey Epstein sirvió para visibilizar el sufrimiento de las víctimas de violencia sexual perpetrada por las altas esferas de la sociedad estadounidense, por lo cual se condena al culpable y a sus cómplices incluso de manera póstuma.