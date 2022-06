'The Staircase': ¿Qué hace ahora Michael Peterson?

El caso de Michael Peterson, novelista nacido en la ciudad estadounidense de Nashville, Tennessee, ha vuelto a acaparar la agenda mediática internacional al haberse adaptado en forma de docuserie en una de las plataformas de streaming más populares del mercado: HBO Max.

Peterson, que había ejercido como novelista y periodista además de formar parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos participando en la guerra de Vietnam, fue declarado culpable del asesinato de la que fue su esposa de 1997 a 2001. En diciembre de este último año, el cadáver de Kathleen Hunt Peterson fue encontrado en las escaleras de su hogar, y aunque su muerte se tomó como accidental en un inicio, la extensa investigación policial terminó por señalar a Michael como responsable de la muerte de Kathleen en el primer proceso judicial realizado a raíz allá por 2003, y este fue sentenciado a cadena perpetua.

A pesar de que este proceso judicial comenzara hace nada menos que 19 años, las distintas apelaciones y revisiones del caso prolongaron dicho proceso hasta 2017, cuando Peterson decidió declararse culpable del asesinato de su mujer después de que se analizara insuficientemente la ropa que esta llevaba el día de su muerte en busca de ADN, que provocó que no pudieran desestimarse los cargos presentados. No obstante, su declaración de culpabilidad se acogió a los términos de la Doctrina Alford, un mecanismo legal parte del sistema judicial estadounidense que permite a un acusado declararse culpable por las pruebas incriminatorias mientras sigue insistiendo en su inocencia.

La sentencia le condenó a 86 meses de cárcel, aunque dada su permanencia en un centro penitenciario durante 98 meses, se consideró cumplida la condena. Es por ello que, a día de hoy, Michael Peterson vive su vida en libertad en la ciudad de Durham, Carolina del Norte.

Este caso, además de inspirar la mencionada serie de HBO Max protagonizada por Colin Firth, fue la temática central de una serie documental titulada también The Staircase, emitida en 2004 por Netflix. Por otra parte, el propio Peterson escribió Behind the Staircase y Beyond the Staircase, dos memorias en las que habla de su vida en general y la influencia de este caso en su trascurso.

Entre 2011 y 2017 tuvo una relación sentimental con la editora del documental de 2004, Sophie Brunet, de acuerdo con algunas fuentes. La casa en la que falleció Kathleen Hunt Peterson, por otra parte, fue vendida en 2004.

En definitiva, finalmente Michael Peterson fue puesto en libertad y la resolución de este famoso caso inspiró varias obras literarias y audiovisuales, siendo especialmente exitosa la última publicada por HBO Max. No obstante, lo que verdaderamente sucedió aquella noche del 9 de diciembre de 2001 antes de la llamada desesperada a urgencias del novelista quedó entre las paredes del que fuera el hogar de su familia.