Queda libre John Hinckley, autor del intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981

El 30 de marzo de 1981, tras una conferencia en el hotel Hilton de Washington, el por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, fue emboscado por un hombre armado que disparó seis veces contra él y otras tres personas. El autor de esta emboscada fue John Hinckley Jr., nacido en Ardmore, Oklahoma.

Estos disparos, a pesar de perforar el pulmón de Reagan, no acabaron con su vida gracias a la atención médica urgente que recibió. A sus 70 años, este político conservador consiguió sobrevivir a un atentado contra su vida, evento que marcó la historia hasta el punto de influenciar directamente superproducciones de Hollywood como The Day Reagan Was Shot ('El día que dispararon a Reagan'), que llegó a cines en 2001. Los otros afectados por este atentado fueron el secretario de prensa de la Casa Blanca James Brady, un agente del Servicio Secreto llamado Tim McCarthy y el agente de policía Thomas Delahanty.

Este intento de asesinato, sin embargo, se volvió un caso más y más mediático a medida que avanzaba la investigación policial al respecto, principalmente por la extraña personalidad de Hinckley, el responsable, quien estaba obsesionado con Jodie Foster y su papel en Taxi Driver como la obsesión de un desquiciado veterano de Vietnam en su descenso a la locura.

De hecho, durante varios meses, Hinckley escribió innumerables cartas 'demostrando su amor' a la por aquel entonces joven actriz, incluyendo una última en la que se despedía de ella porque pensaba que la policía acabaría con su vida tras el intento de asesinato del presidente.

Este intento, más allá de tener motivos políticos o ideológicos, estaba nuevamente inspirado por parte de la trama de la previamente mencionada obra maestra de Martin Scorsese, donde Travis Bickle (interpretado por Robert De Niro, actor de renombre mundial) trataba de asesinar a un senador ficticio llamado Charles Palantine (Leonard Harris).

La obsesión de Hinckley con este histórico film, sin embargo, no es más que la punta del iceberg. Resulta que en todo el tiempo que ha pasado cumpliendo su condena, ha estado componiendo una serie de canciones que interpretará en su concierto del próximo 8 de julio en Brooklyn, Nueva York:

I will be singing 17 songs at my show in Brooklyn, NY. on July 8. All originals. pic.twitter.com/9GRn2Cr3Tb